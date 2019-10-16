Хозяйство Тамбовского района приняло нетелей из Красноярского края

Хозяйства Амурской области пополняются поголовьем племенного скота из Красноярского края. Нетелей привозят в Приамурье из другого региона для наращивания объемов производства молока, а также укомплектования действующих молочных комплексов необходимым поголовьем.

Так, ООО «Приамурье» Тамбовского района приняло 40 голов нетелей красно-пестрой породы молочного направления. Завоз скота был осуществлен из племенного репродуктора Красноярского края.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, коров доставляли на специальных автомобилях. Животных разместили на подготовленной площадке, где их оставят на карантин. В хозяйстве отмечают, что на новом месте новоселы чувствуют себя комфортно.