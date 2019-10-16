Амурчане могут обменять свою историю на книгу с автографом губернатора

В инстаграм-аккаунте губернатора Амурской области Василия Орлова количество подписчиков перевалило за 50 тысяч. В честь достижения «круглого» показателя объявлен розыгрыш. Автор лучшего рассказа получит книгу с автографом главы.

«Дорогие подписчики, всем привет! Друзья, вас уже 50 тысяч! Спасибо всем, кто подписался, читает, комментирует, критикует. Не всегда получается отвечать, но, надеюсь, вы поймете меня – ведь вы сами знаете, как много времени отнимают соцсети. Благодарю вас за конкретные предложения, которые есть в ваших комментариях. Многие используем для анализа и работы», – сообщил аудитории Василий Орлов.

На опубликованном видео Василий Александрович пишет на форзаце книги: «Будь успешным! С уважением, Орлов В.А». Книга с автографом губернатора достанется тому, кто интереснее всех напишет свою историю.

«Вы живете в разных населенных пунктах области, и, наверное, везде есть нечто особенное – интересный дом, старое дерево с историей, удивительный человек. Расскажите об этом. Может, вашим героем будет ваш сосед, который в 90 лет без труда приседает 90 раз, или лесная поляна, на которой урожай можно собирать дважды в год… Рядом с нами живут очень интересные и удивительные люди, происходят неординарные события или явления. Пусть о них узнает вся область», – пожелал Василий Александрович.

Истории участников конкурса принимают в комментариях к посту.