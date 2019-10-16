Молодым семьям предлагают принять участие в новогоднем фотоконкурсе

В преддверии нового, 2020 года в Благовещенске организуют традиционную акцию «Новый год в молодой семье». В этом году она пройдет в формате фотоконкурса. Участникам необходимо поделиться новогодней семейной традицией и прислать снимки, где они украшают квартиру, наряжают ёлку, готовят угощение. Можно присылать фото с фотосессии.

Чем оригинальнее и интереснее фотоснимок, тем выше шансы победить.

Правила проведения фотоконкурса:

– каждый участник представляет только одну семейную новогоднюю фотографию (возраст одного из супругов не должен превышать 35 лет); – фотография должна быть хорошего качества (формат jpg, размер желательно до 2 Мб); – фотография должна иметь название, небольшое описание семьи и новогодней традиции.

Фотографии и текст следует отправлять: ormblag@mail.ru с 20 ноября до 12 декабря 2019 года. Голосование пройдет с 14 по 16 декабря 2019 года на сайте информационного агентства «Амур.инфо».

Награждение победителей состоится 19 декабря в рамках торжественного подведения итогов работы в сфере молодежной политики за 2019 год. Организатор акции – отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска.