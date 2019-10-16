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16октября
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сегодня, 18:56 3

Молодым семьям предлагают принять участие в новогоднем фотоконкурсе

Молодым семьям предлагают принять участие в новогоднем фотоконкурсе
Фото: www.stranamam.ru

В преддверии нового, 2020 года в Благовещенске организуют традиционную акцию «Новый год в молодой семье». В этом году она пройдет в формате фотоконкурса. Участникам необходимо поделиться новогодней семейной традицией и прислать снимки, где они украшают квартиру, наряжают ёлку, готовят угощение. Можно присылать фото с фотосессии.

Чем оригинальнее и интереснее фотоснимок, тем выше шансы победить.

Правила проведения фотоконкурса:

  1. – каждый участник представляет только одну семейную новогоднюю фотографию (возраст одного из супругов не должен превышать 35 лет);
  2. – фотография должна быть хорошего качества (формат jpg, размер желательно до 2 Мб);
  3. – фотография должна иметь название, небольшое описание семьи и новогодней традиции.

Фотографии и текст следует отправлять: ormblag@mail.ru с 20 ноября до 12 декабря 2019 года. Голосование пройдет с 14 по 16 декабря 2019 года на сайте информационного агентства «Амур.инфо».

Награждение победителей состоится 19 декабря в рамках торжественного подведения итогов работы в сфере молодежной политики за 2019 год. Организатор акции – отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска.

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#конкурсы #праздники

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Комментарии
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  • Colbaska

    Colbaska
    1 час назад

    какой-то дискриминационный конкурс... делать семейные, так без ограничения по возрасту... не ипотеку же под 2% предлагаете в в подарок

  • mm_Tatu* ***

    mm_Tatu* ***
    1 час назад

    Возрастная классификация Всемирной организации здравоохранения:

    25-44 – молодой возраст;

    44-60 – средний возраст;

    60-75 – пожилой возраст;

    75-90 – старческий возраст;

    После 90 – долгожители.

  • mm_Tatu* ***

    mm_Tatu* ***
    1 час назад

    С какой такой завалинки молодые - это все до 35???

    Интересно, какими такими доводами Амуринфо руководствовалось, придумывая конкурс!(((((

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