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16октября
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Благовещенский бассейн «Надежда» вошел в топ-100 лучших организаций допобразования

Благовещенский бассейн «Надежда» вошел в топ-100 лучших организаций допобразования
Фото: life.amur.info

Благовещенский бассейн «Надежда» признали одной из лучших организаций дополнительного образования в России. Детско-юношеская спортивная школа № 1 стала лауреатом конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей России» 2019 года в номинации «Лучшая детско-юношеская спортивная школа–2019».

Директор учреждения Нелли Болдырева отмечена почетным знаком «Директор года–2019» и свидетельством «100 лучших директоров школ России–2019», сообщает правительство Амурской области.

Церемония награждения победителей пройдет с 25 по 28 октября в Санкт-Петербурге в рамках VIII Всероссийского образовательного форума «Школа будущего». На форуме Нелли Болдырева примет участие в конференции «Проблемы и перспективы развития современного образования России», заседании круглого стола, встречах с директорами школ и организаций дополнительного образования со всех российских регионов.

В текущем году 18 медалей различной степени завоевали спортсмены школы в соревнованиях дальневосточного и всероссийского уровня. Ранее они не получали более 13 наград. В настоящее время в ДЮСШ № 1 учатся 1 545 детей в возрасте от 5 до 18 лет. С юными спортсменами работает 21 педагог – это тренеры-преподаватели, методисты, инструкторы по спорту. Школа реализует три образовательные программы: «Предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта», «Общеразвивающая программа», «Адаптивное плавание». Среди выпускников и обучающихся ДЮСШ – мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, перворазрядники.

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#конкурсы #образование #спорт #школа

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