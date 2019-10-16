В заказниках Приамурья стало больше медведей

В Амурской области специалисты подвели итоги летней «переписи медвежьего населения». По обновленным данным учета, в заказниках региона живет 447 бурых медведей. Это заметно больше показателей прошлого года. В 2018 году на особо охраняемых территориях Приамурья охотоведы насчитали 301 косолапого обитателя.

Больше всего медведей «прописано» в заказниках четырех районов: Архаринского, Тындинского, Магдагачинского и Шимановского. Тенденцию к росту численности хищников специалисты отмечают и в целом по области, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира региона.

«Численность медведей пока остается в рамках допустимой и вмешательства человека не требует. Стабильный рост их количества объясняется подходящими условиями и хорошей кормовой базой с одной стороны и отсутствием естественных врагов – с другой. Охотники же в последнее время не проявляют особого интереса к медведям. Кроме того, не так давно была запрещена охота на берлоге», – пояснил главный охотовед дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Михаил Лесик.

В амурском охотуправлении напоминают, что учеты медведей начинаются с момента выхода зверей из берлоги и продолжаются до конца августа. Регистрируются все следы – места кормежки, лежки, экскременты, задиры на деревьях, направления движения. Сама методика учета представляет собой промеры отпечатков мозолей передних лап, а они у каждой особи индивидуальны. Перепутать следы медведей для опытного охотоведа, знающего свою территорию, практически невозможно.

За последние восемь лет в заказниках Приамурья рост численности медведей фиксируется каждую осень. Так, в 2012 году их насчитывалось всего 168, к 2016 году стало 280. Детеныши у медведиц (обычно один или два) рождаются зимой, и к следующему учету они пополняют статистику.