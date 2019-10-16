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16октября
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В полиции рассказали, как идет проверка убийства собаки в Новочеснокове

В полиции рассказали, как идет проверка убийства собаки в Новочеснокове
Фото: Амур.инфо

В амурском УМВД рассказали о ходе проверки, которую проводят по факту размещения в СМИ информации об издевательствах и убийстве собаки в селе Новочесноково Михайловского района. Мужчина бил животное дубиной. Пока та была еще жива, снимал ее на видео и отправлял кадры в сельскую группу WhatsApp.

Тогда одна из жительниц Новочесноково сообщала, что мужчина из ружья прилюдно стрелял в домашних собак, а кадры, которые он распространял в мессенджере, видели дети и плакали.

Случившееся создало в селе широкий общественный резонанс. Ситуаци возмутила в том числе популярную собачницу, российскую певицу и ведущую Ольгу Орлову. Тогда артистка сделала репост новости в «сторис» в Инстаграме. Орлова обратила внимание на произошедшее с животными и призвала помочь.

Полицейские пока проводят доследственную проверку. Выяснилось, что ни один из опрошенных жителей села не подтвердил правоохранителям, что в Новочеснокове велась стрельба.

«Был произведен осмотр происшествия, однако трупа собаки обнаружено не было. Опрошен гражданин, который осуществлял видео и выложил это видео в мессенджер. Он пояснил, что неоднократно стая собак нападала на его домашних животных. Когда это произошло в очередной раз, он одну из них поймал и лишил жизни. Опрошены также жители села. Среди опрошенных никто не видел, как этот гражданин стрелял», – рассказала руководитель пресс-службы амурского УМВД Инна Карташова.

Проверка продолжается. Сотрудники полиции просят жителей села Новочесноково любую информацию об этом происшествии обязательно сообщить в отдел полиции МО МВД России «Михайловский», своему участковому или по позвонить по телефону: 8 (416 37) 4-14-40.

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#животные

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