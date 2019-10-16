В Амурской области недавно повысили, а теперь хотят снизить размер прожиточного минимума пенсионеров

В Амурской области планируется внести изменения в закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера на 2020 год». Закон был принят Законодательным собранием Амурской области 29 августа 2019 года, подписан 10 сентября 2019 года и должен вступить в силу в январе 2020 года.

Документ в первоначальной редакции устанавливал прожиточный минимум пенсионера на 2020 год размере 10 021 рубль. Для сравнения: во втором квартале 2019 года этот показатель был равен 9 936 рублям.

На октябрьской сессии амурские парламентарии планируют рассмотреть поправки в закон: вместо 10 021 рубля установить прожиточный минимум пенсионера в размере 10 018 рублей.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что показатель снижают «в связи с изменением прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на 2020 год, установленной прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Измененная прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ на 2020 год составила 9 311 рублей.

На основании размера прожиточного минимума пенсионера рассчитывается социальная доплата к пенсии. Со следующего года ее будут получать неработающие пенсионеры, чьи доходы не превышают прожиточного минимума. Прогнозируется, что в Амурской области социальную доплату к пенсии будут получать 30 975 человек. Прогнозный средний размер доплаты к пенсии на одного получателя в месяц составит 2 497,02 рубля.

«Общая потребность средств на финансовое обеспечение расходов на предоставление региональной социальной доплаты к пенсии в 2020 году составит 942,1 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета составляют 800,7 миллиона рублей (85 %), средства областного бюджета 141,3 миллиона рублей (15 %)», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.