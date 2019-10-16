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16октября
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сегодня, 16:33 0

Китайский турист собирался вывезти из России «нефритовый стержень»

Китайский турист собирался вывезти из России «нефритовый стержень»

Почти 1,5 килограмма нефрита обнаружили читинские таможенники у китайского туриста. Сотрудники Читинской таможни заметили, что один из туристов перед началом таможенного контроля занервничал. Посмотрев пристальнее, таможенники увидели, что брюки иностранца неестественно топорщатся.

При личном таможенном досмотре у гражданина КНР в брюках обнаружили носок, закрепленный на поясе. В носке находились три минеральных камня разных цветов и размеров, общий вес которых составил 1 414 граммов. Как пояснил турист, камни он спрятал от таможенников, потому что слышал, что через границу их перевозить нельзя.

«Минералы направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях в отношении гражданина КНР», – сообщает пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко.

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#закон #Китай #происшествия #таможня

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