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16октября
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сегодня, 16:23 3

В Приамурье водитель без прав, уходя от преследования, столкнулся с машиной полиции (видео)

В Приамурье водитель без прав, уходя от преследования, столкнулся с машиной полиции (видео)
Фото: кадр видео

16 октября в социальных сетях появилось видео ДТП в Тынде с участием полицейского автомобиля. Об обстоятельствах этого происшествия ИА «Амур.инфо» рассказали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

«Сегодня около 07:30 в Тынде инспекторы ДПС ГИБДД, находясь на маршруте патрулирования, подали знак об остановке водителю автомобиля. Однако гражданин проигнорировал его и продолжил движение. Пытаясь уйти от преследования, он допустил столкновение с патрульным автомобилем», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, люди не пострадали. Водитель автомобиля-нарушителя не имел прав управления ТС, отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении правонарушителя было составлено 5 административных материалов, в том числе за невыполнение законного требования полицейского об остановке, за отказ проходить медосвидетельствование.

Видео: instagram.com/tynda_28rus

Просмотров всего: 858

#ДТП #происшествия #транспорт #Тында

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Комментарии
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  • Вишня

    Вишня
    32 минуты назад

    конечно "он допустил столкновение с патрульным автомобилем"....Они его грубо подрезали, по фото видно! Ну а что задержали - молодцы!

  • oenesterov

    oenesterov
    9 минут назад

    в таких дровах с вероятность 90% ездят или без прав или по синьке

  • Дромов

    Дромов
    1 минута назад

    нестеров он явно был либерастом

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