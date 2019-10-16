В Приамурье водитель без прав, уходя от преследования, столкнулся с машиной полиции (видео)

Фото: кадр видео

16 октября в социальных сетях появилось видео ДТП в Тынде с участием полицейского автомобиля. Об обстоятельствах этого происшествия ИА «Амур.инфо» рассказали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

«Сегодня около 07:30 в Тынде инспекторы ДПС ГИБДД, находясь на маршруте патрулирования, подали знак об остановке водителю автомобиля. Однако гражданин проигнорировал его и продолжил движение. Пытаясь уйти от преследования, он допустил столкновение с патрульным автомобилем», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, люди не пострадали. Водитель автомобиля-нарушителя не имел прав управления ТС, отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении правонарушителя было составлено 5 административных материалов, в том числе за невыполнение законного требования полицейского об остановке, за отказ проходить медосвидетельствование.

Видео: instagram.com/tynda_28rus