В Тынде осудили браконьера, погубившего косулю

Жителя Тынды приговорили к исправительным работам за незаконную охоту. Мировой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 47-летнего браконьера и признал мужчину виновным.

Факт браконьерства был выявлен в сентябре 2018 года в 30 километрах от поселка Соловьевск Тындинского района. Амурчанин нашел в лесу козью тропу и поставил на ней петлю из металлической проволоки. На следующий день мужчина пошел проверить незаконное орудие лова и обнаружил в петле самца косули. С собой у нарушителя был кухонный нож, которым он и разделал тушу.

При этом мужчина прекрасно знал, что охота на сибирскую косулю в Приамурье полностью закрыта в связи с резким сокращением ее численности, пишет пресс-служба управления по охране животного мира региона.

Суд учел, что ранее житель Тынды судим не был и к тому же имеет проблемы со здоровьем. Поэтому наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев с удержанием 10 % заработной платы в доход государства было решено считать условным. Однако, несмотря на отсутствие работы и других доходов, мужчине все равно придется выплатить 120 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного природе Приамурья.