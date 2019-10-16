Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:12 0

В Тынде осудили браконьера, погубившего косулю

В Тынде осудили браконьера, погубившего косулю
Фото: pixabay.com

Жителя Тынды приговорили к исправительным работам за незаконную охоту. Мировой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 47-летнего браконьера и признал мужчину виновным.

Факт браконьерства был выявлен в сентябре 2018 года в 30 километрах от поселка Соловьевск Тындинского района. Амурчанин нашел в лесу козью тропу и поставил на ней петлю из металлической проволоки. На следующий день мужчина пошел проверить незаконное орудие лова и обнаружил в петле самца косули. С собой у нарушителя был кухонный нож, которым он и разделал тушу.

При этом мужчина прекрасно знал, что охота на сибирскую косулю в Приамурье полностью закрыта в связи с резким сокращением ее численности, пишет пресс-служба управления по охране животного мира региона.

Суд учел, что ранее житель Тынды судим не был и к тому же имеет проблемы со здоровьем. Поэтому наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев с удержанием 10 % заработной платы в доход государства было решено считать условным. Однако, несмотря на отсутствие работы и других доходов, мужчине все равно придется выплатить 120 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного природе Приамурья.

Просмотров всего: 342

#животные #природа #происшествия #суды #Тында

распечатать


Общество

В полиции рассказали, как идет проверка убийства собаки в Новочеснокове

Происшествия

Китайский турист собирался вывезти из России «нефритовый стержень»
Происшествия

В Приамурье водитель без прав, уходя от преследования, столкнулся с машиной полиции (видео)
Происшествия 2

В Амурской области подсудимый обматерил прокурора во время заседания
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь