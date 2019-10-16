В Приамурье отремонтировали и открыли часть трассы Благовещенск – Свободный

Фото: Правительство Амурской области

Шесть километров региональной трассы Благовещенск – Свободный (90 – 96 километр) ввели в эксплуатацию после реконструкции. Ремонт в течение 2 лет вела подрядная организация АО «Асфальт». Почти 60 % дороги, проходящей по новому направлению, построено практически заново.

К реконструкции участка приступили в августе 2018 года. В ходе работ на объекте выполнен комплекс дорожно-строительных работ. Расчищена полоса отвода от кустарника и мелколесья, устроено земляное полотно, новое асфальтобетонное покрытие, новые водопропускные трубы, реконструкция мостового перехода через реку Абрашиху, примыкания. Также подрядной организацией установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, нанесена дорожная разметка.

Стоимость объекта – 484,5 миллиона рублей. Это средства федерального бюджета. Общая протяженность реконструируемого участка – 6,19 километра. Комиссией по приемке дорожных объектов проведена итоговая проверка и подписан пакет документов для разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Автомобильная дорога Благовещенск – Свободный протяженностью 135 километров входит в сеть региональных дорог области и относится к третьей технической категории. Дорога имеет интенсивное транзитное движение и задействована в транспортировке грузов для строительства крупных объектов в районе города Свободного – промышленного центра Амурской области.

«Автомобильная дорога "Благовещенск – Свободный" один из социально значимых объектов дорожной инфраструктуры региона. Она соединяет сразу несколько населенных пунктов, имеет повышенный трафик и интенсивность движения транспорта, ведет к крупным предприятиям и объектам, строящимся в рамках инвестпроектов. В 2017 году большой объем работ был выполнен на трассе. После реконструкции был сдан участок 122 километр – 129 километр – Москвитинский перевал. Сегодня введен в эксплуатацию 90 километр – 96 километр, облик трассы уже значительно преобразился. В этом году подрядчик приступил к реконструкции участка трассы с 129 по 135 километр, в районе села Малая Сазанка, уже ведутся подготовительные работы, проведена выпилка растительности. Ввод планируем на октябрь 2020 года. Также к концу года будет готова экспертиза на проектно-сметную документацию по реконструкции участка 47 километр – 63 километр и приступим следом к реконструкции», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Министр, отметил, что ведется работа по передаче автодороги в федеральную собственность, после чего ее содержанием будет заниматься федеральное дорожное агентство Росавтодор, решение будет принято в 2020 году, сообщает областное правительство.