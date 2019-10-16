Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги

Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги. После разрыва с Лолитой Иванов ушел к своей пассии, которая держит косметологический центр в Москве.

Иванов является фитнес-тренером и преподавателем по игре в сквош. Одно занятие у спортсмена стоит от двух тысяч рублей. Известно, что он зарабатывал намного меньше Лолиты, но жил с размахом. В том числе он брал деньги жены не только на себя, но и на содержание любовницы.

«Лолита не знала, что муж ей изменял на протяжении года, отлучаясь из дома под предлогом выездных турниров», – заявил друг звездной исполнительницы.

О любовнице Иванова известно, что она переехала жить в Москву из Белоруссии. Женщина руководит косметологической клиникой.

Сама Милявская отпустила ситуацию и пожелала экс-возлюбленному счастья. В первых интервью после разлада Лолита сообщала, что может помириться с супругом. Позже она заявила, что измену не простит никогда.

Также Лолита говорит, что не планирует встречать старость в одиночестве. Как сообщает друг звезды, у нее уже появился новый ухажёр. Скоро Милявская покажет нового мужчину публике, сообщает Teleprogramma.pro.