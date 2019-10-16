Читатели Амур.инфо выбрали лучшую работу фестиваля «КинАмурчик» (видео)

Работы на конкурс «КинАмурчик» прислали из 36 территорий России, а также из Донецкой Народной Республики, Республики Беларусь и Польши. Всего в шести номинациях заявлено 173 мини-фильма. В прошлом году было 92 заявки.

Благовещенское жюри отсмотрело и отобрало лучшие работы из 21-й территории: Амурской области, Владивостока, Самары, Ярославля, Геленджика, Сочи, Санкт-Петербурга, Московской области, Владимира, Новосибирска, Донецка, Польши, Республики Беларусь. Лучшие видеоработы были направлены звездному московскому жюри, которое определило победителей в каждой номинации. Результаты будут озвучены 17 октября в 18:00 в ЦЭВе. На официальной церемонии подведения итогов и будет вручен диплом от Амур.инфо.