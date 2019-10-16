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16октября
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Читатели Амур.инфо выбрали лучшую работу фестиваля «КинАмурчик» (видео)

Читатели Амур.инфо выбрали лучшую работу фестиваля «КинАмурчик» (видео)

Амур.инфо подвело итоги голосования в рамках международного фестиваля детского кино- и видеотворчества «КинАмурчик». Читатели в течение нескольких дней выбирали лучшую работу, которая получит отдельный диплом редакции информагентства. Больше всего голосов набрал короткометражный фильм «Я просто клоун», его сняла белогорская видеостудия «1001 шутка».

Работы на конкурс «КинАмурчик» прислали из 36 территорий России, а также из Донецкой Народной Республики, Республики Беларусь и Польши. Всего в шести номинациях заявлено 173 мини-фильма. В прошлом году было 92 заявки.

Благовещенское жюри отсмотрело и отобрало лучшие работы из 21-й территории: Амурской области, Владивостока, Самары, Ярославля, Геленджика, Сочи, Санкт-Петербурга, Московской области, Владимира, Новосибирска, Донецка, Польши, Республики Беларусь. Лучшие видеоработы были направлены звездному московскому жюри, которое определило победителей в каждой номинации. Результаты будут озвучены 17 октября в 18:00 в ЦЭВе. На официальной церемонии подведения итогов и будет вручен диплом от Амур.инфо.

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#дети #конкурсы

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