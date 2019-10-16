Спички были дорогим удовольствием: об истории благовещенской «Искры» (видео)

Редакция Альфа ТВ продолжает рассказывать об истории разных районов Благовещенска. Этот материал посвящен знаменитой спичечной фабрике «Искра». Она просуществовала в Приамурье ровно 100 лет, с 1899 по 1999 год. О прошлом легендарного предприятия в материале Альфа ТВ.

Спичечная фабрика в Благовещенске изначально принадлежала купцу первой гильдии Владимиру Ларину. В 20-е годы предприятие было национализировано. А в 1999 году из-за кризиса прекратило свое существование. В свое время «Искра» была единственной фабрикой по производству спичек на всем Дальнем Востоке. Она снабжала другие российские города товаром, а также поставляла его в Китай.

В сентябре 2019 года редакция Альфа ТВ публиковала на сайте Амур.инфо материал про китайский квартал в Благовещенске. Он располагался в столице Приамурья на рубеже 19 и 20 веков на северо-западной окраине города, где сегодня находится торгово-развлекательный центр «Острова».