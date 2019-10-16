Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:46 0

В Приамурье на восстановление пострадавшей во время паводка котельной ушло 6 миллионов

В Приамурье на восстановление пострадавшей во время паводка котельной ушло 6 миллионов
Фото: amurobl.ru

В селе Красноярово Мазановского района восстановили котельную, которая пострадала из-за паводка. Работы обошлись почти в 6 миллионов рублей, их провели по поручению губернатора Приамурья.

«Для проведения ремонтно-восстановительных работ на котельной села Красноярово Мазановскому району из резервного фонда Амурской области было перечислено 5,9 миллиона рублей, – рассказал Дмитрий Паршин, начальник отдела жизнеобеспечения области и энергосбережения министерства ЖКХ региона. – Взамен аварийного здания котельной рядом было построено новое по быстровозводимой технологии из сэндвич-панелей, в которое перенесено все оборудование из старой котельной».

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в ближайшее время объект сдадут в эксплуатацию, будет оформлен акт приемки выполненных работ и выдан акт готовности к отопительному периоду.

Кроме того, в результате паводка пострадали котельные в селах Норск и Угловое. Их отремонтировали еще в августе, привели в порядок электрооборудование.

Просмотров всего: 100

#наводнение

распечатать

Фотогалерея
+2

Власть

Глава Приамурья примет участие в совещании по паводкам с Путиным
Общество

Амурский прокурор проверил пострадавшую при паводке школу в Норске
Наводнение 2019

Глава Приамурья побывал в пострадавших от паводка населенных пунктах

Власть 5

В минтрансе рассказали, почему ремонт амурских дорог затянулся на месяц

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь