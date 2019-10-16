В Приамурье на восстановление пострадавшей во время паводка котельной ушло 6 миллионов

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В селе Красноярово Мазановского района восстановили котельную, которая пострадала из-за паводка. Работы обошлись почти в 6 миллионов рублей, их провели по поручению губернатора Приамурья.

«Для проведения ремонтно-восстановительных работ на котельной села Красноярово Мазановскому району из резервного фонда Амурской области было перечислено 5,9 миллиона рублей, – рассказал Дмитрий Паршин, начальник отдела жизнеобеспечения области и энергосбережения министерства ЖКХ региона. – Взамен аварийного здания котельной рядом было построено новое по быстровозводимой технологии из сэндвич-панелей, в которое перенесено все оборудование из старой котельной».

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в ближайшее время объект сдадут в эксплуатацию, будет оформлен акт приемки выполненных работ и выдан акт готовности к отопительному периоду.

Кроме того, в результате паводка пострадали котельные в селах Норск и Угловое. Их отремонтировали еще в августе, привели в порядок электрооборудование.