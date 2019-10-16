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16октября
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сегодня, 15:26 2

В Амурской области подсудимый обматерил прокурора во время заседания

В Амурской области подсудимый обматерил прокурора во время заседания
Фото: pixabay.com

Во время судебного разбирательства в Тамбовском районном суде обвиняемый оскорбил гособвинителя. Сделал он это, используя грубую нецензурную брань, к тому же в присутствии других участников судебного процесса. Этим он усугубил свое и без того незавидное положение.

44-летнего подсудимого – жителя села Новоалександровка Тамбовского района – судили за совершение нескольких хищений имущества и незаконный оборот наркотических средств. Факт оскорбления участника заседания зафиксирован 9 октября.

Следственным отделом по Тамбовскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области в отношении грубияна возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РФ «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства».

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает амурское следственное управление.

Несдержанность во время судебного процесса грозит обвиняемому наказанием от крупного штрафа, обязательными работами на срок до 480 часов либо арестом на срок до четырех месяцев.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Дромов

    Дромов
    2 часа назад

    да там судьи ужасные

  • OT

    OT
    1 час назад

    А чем прокурор спровоцировал? Вообще провокации допустимы?

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