Ученые выяснили, что кофе может вызвать выкидыш

Национальный институт здравоохранения США выяснил, что беременным нужно запретить употреблять кофе. Учёные поделились результатами своих исследований на эту тему на недавнем конгрессе в Филадельфии.

Специалисты работали более чем 1 200 женщинами, у которых в планах была беременность. В частности, измерили у них количество кофеина в крови. После исследователи ждали наступления беременности и следили за состоянием женщин.

Как выяснилось, даже из-за одной чашки в день повышался риск недобора веса у плода, а две чашки и более могут вызвать выкидыш. Особенно, опасно по мнению ученых употреблять кофе в первые 8 недель беременности.

Авторы научной работы предположили, что негативный эффект для будущей матери наблюдается из-за тонизирующих свойств кофе: он повышает давление и сердечный ритм, а это факторы риска. Исследователи подчеркнули, что, по их мнению, отказаться от напитка и всех продуктов с кофеином нужно за несколько месяцев до зачатия. Они добавили, что даже если их данные не совсем верны, в любом случае удаление кофе из рациона во время беременности никак не повлияет на плод, сообщает Life.