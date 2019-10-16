Благодаря президентскому гранту в клубе «Аллюр» продолжат помогать онкобольным амурчанам

Как сообщало ИА «Амур.инфо», проект «Аллюра» «Верхом к здоровой жизни» – один из 14 проектов, разработанных в Амурской области и отмеченных Фондом президентских грантов. Для продолжения занятий с онкобольными конноспортивный клуб получил 496 890 рублей. Инициаторы проекта добавят к этой сумме около 400 тысяч рублей. Общая сумма проекта «Верхом к здоровой жизни» составляет около 900 тысяч рублей. Его главная идея – обеспечение социально-психологического сопровождения онкологических больных, содействие их реабилитации и поддержка их семей. Проект стартует в феврале следующего, 2020 года.

Руководство конноспортивного клуба «Аллюр» подало проект по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», это произошло в июле текущего года.

В ходе проекта запланированы 50 мероприятий для семей, имеющих онкобольных, с целью их психологической разгрузки с использованием методов иппотерапии, анималотерапии, музыкотерапии, арт-терапии на базе конноспортивного клуба «Аллюр». Люди, которые из-за болезни не смогут сесть верхом на коня, будут кататься на конном экипаже в сопровождении гармониста. Проект «Верхом к здоровой жизни» рассчитан на амурчан в возрасте от пяти лет и старше.

К участию приглашаются 180 семей. Автобус будет привозить их в конноспортивный клуб «Аллюр», а затем развозить обратно по домам дважды раза в неделю по выходным в течение полугода. Каждая семья сможет посетить конноспортивный клуб «Аллюр» пять раз. Занятия проводят групповым методом по два часа.

В конце каждого мероприятия участников проекта ждет приятный сюрприз – пикник на свежем воздухе в шатре в хорошую теплую погоду, а в холодную или дождливую погоду – в классе административного здания. Заключительным этапом станет концерт с конным представлением, на котором выступят и участники проекта.

«Организация семейного отдыха на территории конного клуба позволит расслабиться и забыть о трудностях, пообщаться со своими детьми, сделать жизнь интересней и позитивней. Детям с онкозаболеваниями, которые длительное время проводят в больничных стенах, занятия иппотерапией дадут множество ярких впечатлений от общения с животными», – считают инициаторы проекта «Верхом к здоровой жизни».

В конноспортивном клубе «Аллюр» отмечают, что это первый президентский грант на их счету. До этого их проекты получали грантовую поддержку муниципального и областного уровней. Здесь реализовали более 40 проектов, направленных, в основном, на спортивное развитие детей-инвалидов.

«С детьми, у которых диагноз "ДЦП" и другие заболевания, мы работаем 15 лет. В этом году мы решили сделать акцент на онкобольных. Для них в области подобные мероприятия никто не проводил. Мы считаем, что такая психологическая реабилитация амурчан поможет поддержать онкобольных в трудную минуту», – рассказала руководитель конноспортивного клуба «Аллюр» Ирина Шишова.

Реализация проектов-победителей продлится до конца 2020 года. Тем временем начался прием заявок на первый конкурс 2020 года. Подать заявку можно до 25 ноября 2019 года на сайте президентскиегранты.рф.