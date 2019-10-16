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16октября
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В инфекционное отделение Свободненской больницы после ремонта не попадет морозный воздух

В инфекционное отделение Свободненской больницы после ремонта не попадет морозный воздух
Фото: правительство Амурской области

В Свободном отремонтировали инфекционное отделение больницы. Это одноэтажное кирпичное здание 1991 года постройки. В здании смонтировали новые системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования. Выполнили монтаж теплотрассы, установили пластиковые окна и двери.

В отремонтированном отделении побывала министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.

«Ввод в эксплуатацию этого корпуса позволит эффективно внедрять современные методы диагностики и лечения инфекционных заболеваний, обеспечит комфортные условия пребывания пациентов в стационаре. В сущности, мы говорим о новом уровне развития одного из важнейших направлений медицины в двух муниципалитетах региона», – отметила министр.

«Объем затрат на капитальный ремонт составил около 22 миллионов рублей. Еще свыше полумиллиона потребовалось на приобретение и установку 87 единиц технологического оборудования, включая бактерицидные облучатели, сплит-системы, водонагреватели, а также электрическую тепловую завесу – она будет отбивать потоки морозного воздуха на пороге здания, сохраняя внутри оптимальную температуру», – рассказала главный врач Свободненской больницы Нина Лесик.

За свой счет больница приобрела в отделение хозяйственный инвентарь, бытовую и медицинскую мебель, новые постельные принадлежности, на что было потрачено более 800 тысяч рублей. Первых пациентов отделение приняло в пятницу, 11 октября. Уже к понедельнику здесь были заняты почти все койки.

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#здоровье #областная власть #строительство #финансы

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