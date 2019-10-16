Фото маленькой амурчанки представят на фотовыставке в Москве

В столице России с 1 по 30 ноября пройдет выставка «Преодоление». На Чистопрудном бульваре установят стенды с фотографиями людей с ограниченными возможностями здоровья, ведущих активный образ жизни. Среди них будет портрет юной амурчанки Алины Гарифовой.

Как сообщают в инстаграм-аккаунте Амурской областной общественной организации социальной поддержки детей-инвалидов «Дети Солнца», на выставке представят фотографии людей с ограниченными возможностями, которые ведут активный образ жизни – спортсменов, общественных деятелей. Каждому герою посвящен отдельный стенд с фотографией и кратким рассказом. Тематически выставку поделят на две части: первая о людях с инвалидностью в возрасте старше 18 лет. Вторая посвящена детям с инвалидностью.

Жительница Благовещенска Алина Гарифова – первый ребенок с синдромом Дауна, которая учится в обычной школе с теми ребятами, с которыми ходила в детский сад. Четвертый год девочка занимается танцами в филиале Общественно-культурного центра, два года занимается плаванием в бассейне «Надежда». Весной текущего года Алина получила титул «Мисс Очарование» на Неделе детской моды, которую организовал культурный центр «Жираф». Кроме того, она участвует в выставках рисунков и шефствует над младшими солнечными детьми.

Историю Алины и ее мамы Елены Гарифовой Амур.инфо рассказало читателям в материале «Живут же люди», посвященном людям с синдромом Дауна. В Амурской области их объединяет и поддерживает «Амурская областная общественная организация социальной поддержки детей-инвалидов, молодых инвалидов и их законных представителей "Дети Солнца"». Ее идейным вдохновителем и организатором является мама солнечного мальчика Димы Наталья Маскаева.