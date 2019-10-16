Турфирмы получат до 5 тысяч за каждого иностранного туриста: Китай под субсидирование не попал

Фото: Туристско-информационный центр Амурской области

В Благовещенске на площадке «Точки кипения» собрались представители туристического сообщества, муниципальных образований, учебных заведений, минэкономразвития области, организаций по поддержке бизнеса. Участникам рассказали о новшествах законодательства, направленных на поддержку российских туроператоров.

Туристические компании могут рассчитывать на субсидии для создания турпродуктов, рассчитанных на путешественников из ряда стран, сообщил на встрече директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко (г. Москва).

«Ростуризм объявил о приеме заявок на субсидии. Пока откликнулся Хабаровский, Приморский край, Сахалинская область. Максимально на одного туриста туроператор может получить до 5 тысяч рублей. Это не только авиация, может быть любой другой вид транспорта: речной, морской, железная дорога, автобус. В список стран, туристы из которых попадают под субсидирование, не вошел Китай. Я думаю, регионам стоит поработать над этим, внести свои предложения, чтобы изменить ситуацию», – подчеркнул Александр Осауленко.

Он отметил, что сейчас в регионах обсуждают принятую правительством РФ «Стратегию развития туризма до 2035 года». Субъектам рекомендуется внести свои предложения по мероприятиям. Для Амурской области, по мнению руководителя «Турпомощи», одним из наиболее перспективных направлений может стать развитие космического туризма.

С 2018 года на космодроме Восточный побывали около 1,5 тысячи путешественников, в том числе иностранцы. Представители Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры рассказали об программах посещения, которые охватывают пусковой и межпусковой периоды.

На Восточном туристы могут увидеть стартовый комплекс. Кроме этого, есть уникальная возможность побывать в монтажно-испытательном корпусе, где проходит сборка ракеты-носителя. Еще один популярный туробъект космодрома – монумент ракеты-носителя «Союз». Все туристические группы обычно посещают музей космонавтики. Он находится на территории закрытого города Циолковский в культурно-досуговом центре «Восток».

В 2020 году с космодрома Восточный запланировано пять пусков. Поэтому особое внимание планируется уделить созданию туристической инфраструктуры на территории космодрома и в Циолковском. Для туристов хотят оборудовать наблюдательные пункты, откуда можно увидеть вывоз ракеты-носителя, транспортировку и установку на старте. Рассматривается возможность создания туристической зоны, где появится, магазин сувениров, тематическая фотозона, «космическое» кафе. Для школьников средних классов будут разработаны познавательно-обучающие программы.

Информация об услугах космического туризма в скором времени появится в свободном доступе в сети Интернет. ФГУП «ЦЭНКИ» разрабатывает сайт www.discover.space, где будут рассказывать о путешествиях на космодромы России.

На встрече также презентовали современный туристический путеводитель по Амурской области. Разработкой занималось московское издательство PressPass. Справочник стал завершающим в линейке путеводителей по Дальнему Востоку. Книга рассказывает об интересных местах, действующих маршрутах, важных событиях, социально-экономических достижениях Приамурья. Материалы для справочника помогали готовить амурские ученые, историки, журналисты, энергетики, представители органов власти и многие другие, сообщает Туристско-информационный центр Амурской области.