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16октября
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сегодня, 13:54 3

На набережной в Благовещенске появился киоск с коваными элементами

На набережной в Благовещенске появился киоск с коваными элементами

В Благовещенске на набережной реки Амур установили киоск с коваными элементами. В нем будут продавать изделия местных ремесленников и сувенирную продукцию с символикой Благовещенска.

Павильон установлен вблизи исторических достопримечательностей города: Триумфальной арки, бывших торговых рядов «Мавритания». Его дизайн соответствует архитектурному ансамблю набережной, в оформлении использованы элементы художественной ковки.

Если объект придется по душе благовещенцам, работа по организации пространства набережной в едином архитектурном стиле будет продолжена, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

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#культура #торговля

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Комментарии
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  • anschutka

    anschutka
    27 минут назад

    какая красота! продолжайте в том же духе :)

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад

    Лавку зря загородили, а так красиво. )

  • karlik nos

    karlik nos
    2 минуты назад

    вау ! какое няшное старьё ! надо обязательно побольше старья включить а ансамбль на набережной !!!

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