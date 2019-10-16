На набережной в Благовещенске появился киоск с коваными элементами

В Благовещенске на набережной реки Амур установили киоск с коваными элементами. В нем будут продавать изделия местных ремесленников и сувенирную продукцию с символикой Благовещенска.

Павильон установлен вблизи исторических достопримечательностей города: Триумфальной арки, бывших торговых рядов «Мавритания». Его дизайн соответствует архитектурному ансамблю набережной, в оформлении использованы элементы художественной ковки. Если объект придется по душе благовещенцам, работа по организации пространства набережной в едином архитектурном стиле будет продолжена, сообщает пресс-служба городской администрации. Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

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#культура #торговля

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Любовь Чуприна