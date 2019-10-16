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16октября
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В Приамурье прибыла делегация японской компании Takakita

В Приамурье прибыла делегация японской компании Takakita

В Амурской области работает делегация японской компании Takakita. Это одно из крупнейших в Стране восходящего солнца предприятий, которое производит сельскохозяйственную технику. Рабочий визит начался с переговоров в правительстве региона.

«В июле этого года делегация министерства сельского хозяйства и предприятий нашего региона в рамках бизнес-миссии в префектуру Хоккайдо, которая была организована при поддержке Центра поддержки экспорта области и Амурского отделения общества "Россия – Япония", уже посещала завод компании Takakita. Мы остались под большим впечатлением и надеемся, что ваш ответный визит поможет наладить долгосрочное сотрудничество между Приамурьем и вашей компанией», – отметила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева в беседе с заместителем начальника отдела международных продаж компании Takakita Такэси Хирата.

Господина Такэси Хирата познакомили с сельскохозяйственным потенциалом региона.

«Амурская область включает в себя более 50 % пахотных земель всего Дальнего Востока. К 2024 году мы планируем увеличить эту цифру до 1,5 миллиона гектаров, что позволит достичь валового сбора сои до 2,2 миллиона тонн и зерновых культур свыше 1 миллиона тонн в год. Однако сделать это без применения научных подходов и использования современной сельскохозяйственной техники невозможно», – рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Сергей Адаменко.

Как сообщает пресс-служба минэкономразвития Амурской области, на сегодняшний день большое внимание также уделяется развитию животноводческого комплекса. На территории региона осуществляется реконструкция старых и строительство новых молочных ферм, а также ведется эффективная работа технологов по улучшению породы животных и их кормовой базы, что должно помочь увеличить производство молочной продукции к 2024 году на 6 %.

Заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций Амурской области Алексей Котельников рассказал об инвестиционном потенциале региона, отметив, что в Приамурье для инвесторов создан целый комплекс мер поддержки, в том числе и в рамках территорий опережающего развития.

Японская сторона подчеркнула, что рассматривает на начальном этапе возможность сотрудничества с Приамурьем по поставкам сельхозтехники.

«Наша продукция, прежде всего, отличается использованием новых технологий. Например, машина по заготовке кормов не только сразу пакует зерно в тюки, но и делает это с использованием высококачественной пленки, которая позволяет предотвратить процесс естественного брожения заготовки. Благодаря этому повышается надой и качество молока у животных, которые этот корм потребляют», – рассказал господин Такэси Хирата.

Рабочий визит в Амурскую область делегации японской компании Takakita продлится еще два дня. За это время представители компании планируют провести встречи с дистрибьюторами сельхозтехники в Приамурье, а также посетить несколько крупных сельскохозяйственных предприятий.

Фото пресс-службы министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

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#визиты #производство #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Зачем приехали то? Денег на такую технику тут нет.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    26 минут назад

    Фермеры на видавших виды кировцах пашут. Такакита эта явно как двадцать кировцев стоит, кто её брать будет?

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