На улицах Благовещенска завершаются работы по ямочному ремонту

«Дорожно-эксплуатационное управление» завершает ямочный ремонт на улицах Благовещенска. В этом году он был выполнен на участках улицы Воронкова — от Василенко до Студенческой, Мухина— от Октябрьской до Заводской, Октябрьской — от Чайковского до Лазо и Лазо — от Шимановского до Трудовой.

В прошедшие выходные, ремонтные бригады ДЭУ провели демонтаж поврежденных участков дорожного покрытия в районе пересечения улицы Кольцевой и Новотроицкого шоссе. На данном участке уложен новый слой асфальтобетона и заменено 40 метров бордюра. Всего за период дорожных работ отремонтировали 14 631 квадратный метр асфальтобетонного покрытия, сообщает мэрия.

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Екатерина PL