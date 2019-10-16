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16октября
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сегодня, 13:28 3

На улицах Благовещенска завершаются работы по ямочному ремонту

На улицах Благовещенска завершаются работы по ямочному ремонту

«Дорожно-эксплуатационное управление» завершает ямочный ремонт на улицах Благовещенска. В этом году он был выполнен на участках улицы Воронкова — от Василенко до Студенческой, Мухина— от Октябрьской до Заводской, Октябрьской — от Чайковского до Лазо и Лазо — от Шимановского до Трудовой.

В прошедшие выходные, ремонтные бригады ДЭУ провели демонтаж поврежденных участков дорожного покрытия в районе пересечения улицы Кольцевой и Новотроицкого шоссе. На данном участке уложен новый слой асфальтобетона и заменено 40 метров бордюра.

Всего за период дорожных работ отремонтировали 14 631 квадратный метр асфальтобетонного покрытия, сообщает мэрия.

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#ЖКХ #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Ямочного ремонта хватает на 1-2 года, т.е. в следующем году там опять начнут появляться ямы. Руки бы вырвать тому кто утвердил технологию и ГОСТ для ямочного ремонта.

  • Myxira

    Myxira
    55 минут назад

    "... и Лазо — от Шимановского до Трудовой" - я бы на это посмотрела Или они-таки, где-то встречаются-пересекаются?...

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    46 минут назад



    Мухина— от Октябрьской до Заводской



    Чё, правда штоли?

    Ну вот совершенно не заметно. Как была раздолбаная, так и осталась.

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