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16октября
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Амурские спасатели вызволили собаку, застрявшую на пирсе судостроительного завода

Амурские спасатели вызволили собаку, застрявшую на пирсе судостроительного завода
Фото: Пресс-служба амурского МЧС

Спасатели Амурского филиала ДВРПСО МЧС России спасли собаку, которая застряла на пирсе судостроительного завода в Благовещенске. Животное было сильно истощено и, со слов волонтеров, травмировано.

О том, что собаке нужна помощь, зооволонтеры сообщили сотрудникам амурского МЧС. Из-за валунов на берегу реки сами неравнодушные благовещенцы спуститься к собаке не могли. К тому же животное при приближении людей рычало.

На место выехала дежурная смена Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. При помощи специальных приспособлений спасатели подняли собаку из каменной ловушки на поверхность, по берегу Зеи вывели в безопасное место и отпустили. Собака могла самостоятельно двигаться, но была сильно истощена.

Как сообщили волонтеры, собаку вывели с территории завода. Судя по ошейнику на шее, возможно, она находится на свободном выгуле.

Около недели назад эта собака уже попадала в ловушку на пирсе судостроительного завода – она застряла в груде камней. Тогда ей оказали помощь работники завода.

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#животные

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Комментарии
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  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    2 часа назад

    Тупая скотина.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    И где сейчас это бесхозное животное?

  • Таяна

    Таяна
    1 час назад

    Через неделю ждём новости, что опять та же собака застряла в том же месте.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    В третий раз ей наконец уже дадут на тот свет отойти?

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Суицидальное настроение у собачки или возможно что то ищет на пирсе.

  • Oldlord

    Oldlord
    57 минут назад

    Б-29

    Суицидальное настроение у собачки



    Как представит собачка, что с ней сделают в приюте и жить ей там вечно, так жить ей сразу и не хочется. (



  • Myxira

    Myxira
    46 минут назад

    Б-29

    Суицидальное настроение у собачки или возможно что то ищет на пирсе.



    Нора у нее там, скорее всего. А ее оттуда вытаскивают и прогоняют )))

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