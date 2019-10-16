Амурские спасатели вызволили собаку, застрявшую на пирсе судостроительного завода

Фото: Пресс-служба амурского МЧС

О том, что собаке нужна помощь, зооволонтеры сообщили сотрудникам амурского МЧС. Из-за валунов на берегу реки сами неравнодушные благовещенцы спуститься к собаке не могли. К тому же животное при приближении людей рычало.

На место выехала дежурная смена Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. При помощи специальных приспособлений спасатели подняли собаку из каменной ловушки на поверхность, по берегу Зеи вывели в безопасное место и отпустили. Собака могла самостоятельно двигаться, но была сильно истощена.

Как сообщили волонтеры, собаку вывели с территории завода. Судя по ошейнику на шее, возможно, она находится на свободном выгуле.

Около недели назад эта собака уже попадала в ловушку на пирсе судостроительного завода – она застряла в груде камней. Тогда ей оказали помощь работники завода.