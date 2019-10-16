Амурские спасатели вызволили собаку, застрявшую на пирсе судостроительного завода
Спасатели Амурского филиала ДВРПСО МЧС России спасли собаку, которая застряла на пирсе судостроительного завода в Благовещенске. Животное было сильно истощено и, со слов волонтеров, травмировано.
О том, что собаке нужна помощь, зооволонтеры сообщили сотрудникам амурского МЧС. Из-за валунов на берегу реки сами неравнодушные благовещенцы спуститься к собаке не могли. К тому же животное при приближении людей рычало.
На место выехала дежурная смена Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. При помощи специальных приспособлений спасатели подняли собаку из каменной ловушки на поверхность, по берегу Зеи вывели в безопасное место и отпустили. Собака могла самостоятельно двигаться, но была сильно истощена.
Как сообщили волонтеры, собаку вывели с территории завода. Судя по ошейнику на шее, возможно, она находится на свободном выгуле.
Около недели назад эта собака уже попадала в ловушку на пирсе судостроительного завода – она застряла в груде камней. Тогда ей оказали помощь работники завода.
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