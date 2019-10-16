Жители Приамурья могут выиграть 5 миллионов рублей на развитие своего дела

14 октября стартовал прием заявок на участие в масштабном startup-шоу о предпринимателях. Организаторы и приглашенные эксперты расскажут, как с нуля реализовать свой бизнес-проект, выберут самого перспективного участника.

Программа запущена в рамках популяризации предпринимательства и реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

По замыслу организаторов шоу, 10 отобранных жюри бизнесменов в течение месяца под присмотром наставников будут развивать свой проект. За это время они пройдут путь от бизнес-идеи до привлечения инвестиций. В каждом из 9 выпусков предпринимателей ожидают различные испытания. В рамках проекта они посетят лучшие инновационные российские компании, где будут перенимать опыт и выполнять тематические задания. По результатам каждого испытания один из участников будет покидать бизнес-соревнование.

Возможность выиграть главный приз на развитие своего дела – 5 миллионов рублей – получит бизнесмен, который наиболее успешно пройдет все испытания. Его выберет жюри, состоящее из влиятельных предпринимателей и инвесторов, сообщается на портале Business.amurobl.ru.

Как отмечают организаторы, участие в шоу – это отличный шанс для начинающих и действующих предпринимателей. Они смогут не только рассказать всей стране о своей идее, реализовать ее и получить приз, но и на личном примере пошагово показать другим, как из плана рождается серьезный бизнес.

Отбор участников пройдет с 14 по 22 октября в несколько этапов, среди которых анкетирование и видеопрезентация. Съемки шоу состоятся с 26 октября по 30 ноября в Москве и будут транслироваться в интернете.

Участие в проекте не имеет возрастных ограничений. Критерии: перспективность бизнес-идеи; опыт в бизнесе от 1 года; гражданство РФ. Подать заявку на участие можно по ссылке.