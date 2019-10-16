Амурчан предупреждают о мошенниках, которых интересуют пенсии

В соответствие с поручением президента РФ, Пенсионный фонд совместно с МВД разработали листовку по информированию населения о мошеннических действиях с пенсионными накоплениями граждан.

Разъяснительная работа связана с деятельностью агентов отдельных негосударственных пенсионных фондов, которые не всегда корректными способами привлекают клиентов в тот или иной фонд. Зачастую до граждан не доводится информация о возможных потерях инвестдохода в случае досрочного перехода, либо она не соответствует действительности. Особенно часто агенты упирают на то, что, если гражданин не переведет свои пенсионные накопления в конкретный НФП, все средства попросту сгорят.

Как сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области, переводить пенсионные накопления без потерь рекомендуется не чаще, чем один раз в 5 лет, иначе будущий пенсионер понесет ущерб в виде потери инвестиционного дохода. В 2019 году переводить средства пенсионных накоплений без потерь выгодно только тем гражданам, которые последний раз писали заявление о выборе страховщика в 2014 году, и данное заявление было рассмотрено положительно Пенсионным фондом России. Во всех остальных случаях перевод грозит потерей инвестиционного дохода, как минимум за текущий год.

Пенсионный фонд и МВД России предупреждают – не сообщайте незнакомым людям свое персональные данные, а также не подписывайте документы, суть которых непонятна.

Также гражданам напоминают, что сотрудники Пенсионного фонда не посещают людей на дому без предварительной заявки и не запрашивают персональные данные вне клиентских служб ПФР. О всех подозрительных поквартирных обходах просят сообщать по номерам полиции: 02 (со стационарного телефона) и 102 (с мобильного).

Помимо работы агентов НФП, в Приамурье на горячую линию ПФР продолжают обращаться граждане с вопросами, как получить выплату по номеру СНИЛС. Такие ссылки активно распространяются в интернете и социальных сетях. За три минуты по номеру СНИЛС предлагается проверить свой счет и получить якобы положенные выплаты, которые начислены некими частными фондами.

Пенсионный фонд напоминает, что СНИЛС гражданина является его личным идентификатором и служит для получения различного вида государственных услуг, которые ПФР предоставляются совершенно бесплатно. По этому номеру, прежде всего, работодатели перечисляют взносы на обязательное пенсионное страхование. Эти взносы выплачиваются гражданам в виде страховой пенсии при возникновении права на ее назначение. Также мужчины 1953 года рождения и моложе и женщины 1957 года рождения и моложе, при официальном трудоустройстве с 2002 года и уплате страховых взносов на накопительную пенсию, при достижении возраста 60 и 55 лет соответственно, в виде выплат получают свои пенсионные накопления.

Однако никаких других выплат по номеру СНИЛС не предусмотрено. Официальную информацию о всех выплатах по линии ПФР можно получить на официальном сайте фонда, в том числе через личный кабинет гражданина, а также в социальных сетях регионального отделения.

В подобных подозрительных ситуациях отделение ПФР по Амурской области рекомендует обращаться на областную горячую линию – 8 (4162) 202-400.