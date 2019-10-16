В Амурской области растет число детей, заболевших внебольничной пневмонией

Школу села Чигири закрывают на карантин. Дети будут учиться дистанционно. Соответствующий приказ был подписан в управлении образования Благовещенского района 15 октября. Временное приостановление основной деятельности школы связано «с превышением порога заболеваемости обучающихся МАОУ Чигиринской СОШ внебольничной пневмонией».

На дистанционном обучении ребята будут находиться с 17 октября по 27 октября. За этот период в учебном заведении пройдет «полный комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с требованиями санитарных правил». Об этом говорится в приказе районного управления образования. В администрации Благовещенского района пояснили, что на карантин из-за пневмонии закрывается только одна школа в районе – Чигиринская.

«Мы обязаны предотвратить дальнейшее распространение заболевания. На каникулы дети пойдут вовремя», – уточнили в управлении образования района.

Между тем амурчане сообщают, что детей, госпитализированных с диагнозом «внебольничная пневмония», много. «У меня ребенок в больнице сейчас с пневмонией. Из нашего класса там двое детей. Болеть мы начали с 9 числа. Вчера нас положили в областную детскую больницу с левосторонней пневмонией. Отделения переполнены. Ребенок наш лежит не в палате, а, я так поняла, в кабинете поставили кровать. Детей много», – рассказала Амур.инфо мама одного из пациентов детской областной больницы.

На сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области не обнародуют данные о количестве заболевших детей и взрослых. Амур.инфо готовит запрос в ведомство с тем, чтобы узнать эту информацию и уточнить, какие еще учебные заведения в Амурской области закрыты на карантин.

«Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями на среднемноголетнем уровне. При этом в октябре-ноябре наряду с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ традиционно увеличивается количество заболевших внебольничной пневмонией, прежде всего среди детского населения, что требует соблюдения основных мер профилактики», – говорится в информации управления Роспотребнадзора. Специалисты ведомства призывают родителей не допускать детей с симптомами инфекционных заболеваний в образовательные учреждения и своевременно обращаться к врачу.

Внебольничная пневмония – это заболевание инфекционного происхождения, нижних отделов дыхательных путей. Наиболее типичными симптомами пневмонии в начальной стадии являются сухой кашель, повышенная температура, слабость, потливость, утомляемость, одышка. При некоторых формах пневмонии начало заболевания может быть острым, температура достигает 40 градусов, сразу же появляется кашель с гнойным отделяемым.

По данным Амурстата, за январь-август 2019 года от пневмонии «без уточнения возбудителя» в Амурской области умерло 57 человек.