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16октября
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сегодня, 11:37 2

Благовещенец избил человека до смерти и получил 11 лет колонии

Благовещенец избил человека до смерти и получил 11 лет колонии
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело жителя областного центра. Мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Преступление было совершено в июне 2019 года в Благовещенске. Группа людей распивала спиртное. Произошел конфликт, один из мужчин оскорбил женщину, с которой благовещенец находился в «фактических брачных отношениях», пригрозил ударить. Нетрезвый благовещенец в ответ на это избил мужчину, в том числе нанес семь ударов ногой в голову, когда тот упал. Пострадавший получил серьезные травмы и через 8 дней умер в реанимации.

В судебном заседании житель Благовещенска не был согласен с количеством ударов, нанесенных ногой по голове своему оппоненту. Суд учел обстоятельства, в том числе отягчающие – рецидив преступлений, состояние опьянения в момент совершения преступления. Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    2 часа назад

    убийце Драчева дали 19 лет за аналогичное преступление, без всяких рецидивов, это не суд а какое то судилище

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Страйкер

    убийце Драчева дали 19 лет за аналогичное преступление, без всяких рецидивов, это не суд а какое то судилище



    Ничего, что он обладал специальной подготовкой?



    Хотя, соглашусь, дали мало.



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