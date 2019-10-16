Благовещенец избил человека до смерти и получил 11 лет колонии

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело жителя областного центра. Мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Преступление было совершено в июне 2019 года в Благовещенске. Группа людей распивала спиртное. Произошел конфликт, один из мужчин оскорбил женщину, с которой благовещенец находился в «фактических брачных отношениях», пригрозил ударить. Нетрезвый благовещенец в ответ на это избил мужчину, в том числе нанес семь ударов ногой в голову, когда тот упал. Пострадавший получил серьезные травмы и через 8 дней умер в реанимации.

В судебном заседании житель Благовещенска не был согласен с количеством ударов, нанесенных ногой по голове своему оппоненту. Суд учел обстоятельства, в том числе отягчающие – рецидив преступлений, состояние опьянения в момент совершения преступления. Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.