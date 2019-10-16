Проблему водоснабжения в Свободном решит новый насос

В Свободном решается проблема водоснабжения, которая обострилась в последние недели. По информации пресс-службы администрации города, в ООО «Дельта» поступил заказанный насос повышенной мощности. Ранее после аварии предприятие установило насосы малой мощности.

Это было сделано в качестве временной меры, чтобы люди совсем не остались без воды. Тем временем решался вопрос с приобретением и доставкой нового оборудования.⠀

Монтажные работы провели в домах центра Свободного. По информации «Зейских огней», на очереди – микрорайон Северный, где в настоящее время тоже отмечается дефицит воды.