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16октября
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сегодня, 11:34 0

Проблему водоснабжения в Свободном решит новый насос

Проблему водоснабжения в Свободном решит новый насос
Фото: pixabay.com

В Свободном решается проблема водоснабжения, которая обострилась в последние недели. По информации пресс-службы администрации города, в ООО «Дельта» поступил заказанный насос повышенной мощности. Ранее после аварии предприятие установило насосы малой мощности.

Это было сделано в качестве временной меры, чтобы люди совсем не остались без воды. Тем временем решался вопрос с приобретением и доставкой нового оборудования.⠀

Монтажные работы провели в домах центра Свободного. По информации «Зейских огней», на очереди – микрорайон Северный, где в настоящее время тоже отмечается дефицит воды.

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#ЖКХ

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