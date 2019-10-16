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В Инстаграме Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о Малахове

В Инстаграме Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о Малахове
Фото: https://www.instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk/

В Инстаграм-аккаунте, который посвящен болезни Анастасии Заворотнюк, опровергли информацию о связи артистки с Малаховым и его шоу. Многие СМИ сообщили, что дочь звезды придет на программу «Прямой эфир». Это оказалось фейком.

15 октября в Сети появилось несколько сообщений о том, что готовится выпуск программы с участием дочери Анастасии, а также сообщили, что инстаграм-аккаунт ведет не семья Заворотнюк, а редакторы скандального шоу Малахова.

Родственники выложили пост, в котором перечеркнули все сообщения СМИ, связанные с шоу.

Ранее в аккаунте появилась конкретная информация о болезни Анастасии. Родственники подтвердили, что актриса действительно больна раком, но многие осложнения, о которых писали СМИ, ложные.

«Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц», – подписали фотографию родственники.

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Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни - это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными "подробностями" и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников. Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать "сенсационные заявления" и "инсайдерскую информацию" от нечистоплотных СМИ. Благодарим за вашу поддержку!

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

В комментариях люди возмутились сложившейся ситуацией. Поклонники вновь призывают родственников выйти на публику и рассказать всю правду, чтобы развеять слухи и не рождать новые.

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#здоровье #шоу-бизнес

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