В Инстаграме Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о Малахове

В Инстаграм-аккаунте, который посвящен болезни Анастасии Заворотнюк, опровергли информацию о связи артистки с Малаховым и его шоу. Многие СМИ сообщили, что дочь звезды придет на программу «Прямой эфир». Это оказалось фейком.

15 октября в Сети появилось несколько сообщений о том, что готовится выпуск программы с участием дочери Анастасии, а также сообщили, что инстаграм-аккаунт ведет не семья Заворотнюк, а редакторы скандального шоу Малахова.

Родственники выложили пост, в котором перечеркнули все сообщения СМИ, связанные с шоу.

Ранее в аккаунте появилась конкретная информация о болезни Анастасии. Родственники подтвердили, что актриса действительно больна раком, но многие осложнения, о которых писали СМИ, ложные.

«Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц», – подписали фотографию родственники.

В комментариях люди возмутились сложившейся ситуацией. Поклонники вновь призывают родственников выйти на публику и рассказать всю правду, чтобы развеять слухи и не рождать новые.