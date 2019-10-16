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16октября
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сегодня, 11:02 7

С 1 января водителей новых машин обяжут устанавливать госномера в день покупки

С 1 января водителей новых машин обяжут устанавливать госномера в день покупки
Фото: pixabay.com

Владельцы новых автомобилей обязаны будут с 1 января 2020 года регистрировать машины и устанавливать в автосалонах госномера в день покупки. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров на всероссийском семинаре-совещании ГИБДД.

«С 1 января 2020 года в силу вступает федеральный закон "О государственной регистрации транспортных средств". В соответствии с его положениями новые автомобили будут проходить регистрацию в автосалонах, которые будут включены в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Автономера должны будут устанавливать при покупке машины в автосалонах, которые наделят правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера», – цитирует Романа Мишурова ТАСС.

По его словам, эта норма не будет распространяться на авто, купленные на вторичном рынке.

Ранее новую машину можно было зарегистрировать в течение 10 дней со дня покупки.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    Дадут возможность подзаработать дилерам, или госпошлина и больше ничего? Сейчас дилеры предлагают поставить на учет авто при покупке, но за доп. плату.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Посмотрим, справятся ли...

  • Sanches

    Sanches
    2 часа назад

    В чем фишка? А на старых авто как ездили без номеров так и будут, опять в городе полно таких машин стало

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А может госномер до покупки машины выдавать?

  • Oldlord

    Oldlord
    55 минут назад

    Noir

    А может госномер до покупки машины выдавать?



    Во время получения ВУ. )



  • paravis

    paravis
    29 минут назад

    NoirА может госномер до покупки машины выдавать?


    В чём проблема-то? На права хватило бабла отучиться, а на номер нет?

    Дополню мысль-номер присваивать навечно, как номер удостоверения. Вернее привязывать госномер к номеру водительского.

  • Noir

    Noir
    48 секунд назад

    paravis

    NoirА может госномер до покупки машины выдавать?


    В чём проблема-то? На права хватило бабла отучиться, а на номер нет? Дополню мысль-номер присваивать навечно, как номер удостоверения. Вернее привязывать госномер к номеру водительского.


    Проблема во многом. Где брать номера на технику на предприятиях? (ну ладно там как то отдельно можно) А если вторую машину купил где номер брать?

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