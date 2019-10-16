С 1 января водителей новых машин обяжут устанавливать госномера в день покупки

Владельцы новых автомобилей обязаны будут с 1 января 2020 года регистрировать машины и устанавливать в автосалонах госномера в день покупки. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров на всероссийском семинаре-совещании ГИБДД.

«С 1 января 2020 года в силу вступает федеральный закон "О государственной регистрации транспортных средств". В соответствии с его положениями новые автомобили будут проходить регистрацию в автосалонах, которые будут включены в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Автономера должны будут устанавливать при покупке машины в автосалонах, которые наделят правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера», – цитирует Романа Мишурова ТАСС.

По его словам, эта норма не будет распространяться на авто, купленные на вторичном рынке.

Ранее новую машину можно было зарегистрировать в течение 10 дней со дня покупки.