Позиции по наращиванию объемов сои в Приамурье должны удвоиться за 5 лет

В ДальГАУ состоялось областное совещание на тему «Стратегия развития агропромышленного комплекса Амурской области до 2024 года». В нем приняли участие губернатор Амурской области Василий Орлов и первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

«Мы неоднократно поднимали вопросы, связанные с развитием сельскохозяйственной отрасли Приамурья, на самом высоком уровне. Это и необходимость работ по мелиорации, и субсидирование тарифов, приобретения техники, много других вопросов, которые необходимо решить. Были даны необходимые поручения. Сегодня мы рассматриваем нашу стратегию развития сельского хозяйства, которая предусматривает выполнение очень серьезных, амбициозных задач. И здесь нам, безусловно, будет нужна государственная поддержка – мы на нее очень рассчитываем и уверены, что необходимые меры будут приняты», – сказал Василий Орлов.

Первый замминистра сельского хозяйства РФ рассказал, что за время пребывания в Приамурье делегации из минсельхоза удалось проанализировать все имеющиеся резервы Приамурья, побывать на предприятиях региона, посоветоваться с их руководителями.

«У нас есть понимание того, какие инструменты нужно применить на федеральном и региональном уровне. Минсельхоз РФ удовлетворен тем, как его рекомендации реализуются в региональных программах. Могу сказать, что у губернатора и его команды очень профессиональная позиция в части развития подотраслей сельского хозяйства, она связана с наращиванием объема занятых в отрасли, привлечением больших инвестиций», – считает Джамбулат Хатуов.

Он подчеркнул, что у Приамурья очень выгодные позиции по наращиванию объемов сои, которые должны удвоиться в ближайшие пять лет.

«В этом должна помочь аграрная наука. Мы побывали в институте сои, где подтвердили готовность взаимодействия с аграриями. В приоритете – до 10 отечественных сортов сои, которые могут лечь в основу основной массы товарного производства. Амурская соя востребована и на внутреннем, и на внешнем рынке. Мы побывали на заводе по переработке сои. Могу сказать, что государство предусматривает дополнительные инструменты развития – в частности, в ближайшее время переработчики получат льготные кредиты для того, чтобы наладить более глубокие партнерские отношения с сельхозпроизводителями», – сказал Джамбулат Хатуов.

Он отметил, что инициативы губернатора Приамурья, озвученные на встречах с президентом России и вице-премьером, курирующим сельское хозяйство, сегодня принципиально важны.

«Речь идет о развитии мелиорации. Существует мера поддержки – возмещение доли затрат, понесенных аграриями. На сегодня это 60 %, но есть поручение предусмотреть увеличенный объем возмещения для регионов Дальнего Востока. Это позволит защитить поля от переувлажнения, с которым мы столкнулись в текущем году», – сказал он.

Джамбулат Хатуов подчеркнул, что в министерстве рассчитывают, что убытки аграриев, понесенные из-за непогоды, будут компенсированы – средства должны быть получены до конца 2019 года.

Участников совещания с проектом стратегии развития АПК региона ознакомил министр сельского хозяйства Приамурья Олег Турков. Он подчеркнул, что за последние пять лет в растениеводстве посевные площади увеличились на 21 % и составили 1281,2 тысячи гектаров. Производство зерновых культур и картофеля сократилось, а производство сои увеличилось на 5,1 % (1055,3 тысячи тонн).

Олег Турков отметил, что в Приамурье назрела необходимость разработки Стратегии развития агропромышленного комплекса области на ближайшую перспективу.

На совещании прозвучали прогнозы в соответствии со стратегией развития. Так, дальнейшее вовлечение в оборот раннее не используемых земель позволит увеличить объем пашни в обработке к 2024 году 1 514,5 тысячи га (100 %). Особое внимание будет уделено оптимизации структуры посевных площадей с учетом соблюдения чередования культур в севообороте, недопущению снижения посевных площадей зерновых культур, а также увеличению посева однолетних и многолетних трав. Производство зерновых культур увеличится с 360 тысяч тонн в 2018 году до 1 066,1 тысячи тонн в 2024 году. Увеличение составит 706 тысяч тонн. Производство сои увеличится с 1055 тысяч тонн в 2018 году до 2 177 тысяч тонн. Тем самым увеличится производство зерновых к уровню 2018 года в 3,0 раза, сои – в 2 раза.

Развитию растениеводства на период до 2024 года помогут такие мероприятия, как увеличение пашни в обработке до 1514,5 тысячи гектаров, или на 171,3 тысячи гектаров по отношению к 2018 году, за счет вовлечения в оборот ранее неиспользуемой пашни; совершенствование структуры посевных площадей на основе оптимизации посевов сои в структуре севооборота, повышения удельного веса зерновых и кормовых культур; обеспечение обновления машинно-тракторного парка, мелиорация и известкование, а также ряд других мер.

В молочном скотоводстве для увеличения производства молока имеется потенциал, позволяющий увеличить к 2024 году поголовье коров молочного направления в хозяйствах всех категорий до 27,4 тысячи голов, что больше на 8,3 % уровня 2018 года. Производство молока во всех категориях хозяйств за этот же период достигнет 154,8 тысячи тонн (прирост к 2018 году на 20,6 %). Производство мяса увеличится к уровню 2018 года на 2,5 %.

В сфере пищевой и перерабатывающей промышленности приоритетными для региона направлениями развития являются переработка сои и переработка молока.

В 2019-2024 годах к реализации запланированы важные инвестиционные проекты в сфере переработки. Их реализуют на ООО «МЭЗ «Амурский», ООО «Соевый завод АНК», ООО «Красная Звезда». Также ряд инвестпроектов будет направлен на развитие в регионе переработки молока.

Внешнеторговый оборот продукции АПК достиг 169,7 миллиона долларов США. Прирост к уровню 2017 года (101,9 миллиона долларов США) составил 66,3 %. По итогам 2018 года продовольствие и сельскохозяйственное сырье впервые вышли на 1 место в структуре экспорта Амурской области. Удельный вес в общем экспорте региона составил 45,9 %. К 2024 году экспорт продукции АПК планируется увеличить до 368,2 миллиона долларов США, при этом плановый прирост по отношению к 2018 году составит 198,5 миллиона долларов США.

Немало внимания также планируется уделить системе поддержки фермеров и развитию кооперации. На территории Амурской области хозяйственную деятельность осуществляют 580 крестьянских (фермерских) хозяйств, 99,5 тысячи личных подсобных хозяйств и 20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 2019 году разработан региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В рамках проекта предусматривается увеличение количества членов кооперативов. С 2019 по 2024 годы запланировано вовлечение 1206 новых членов в субъекты малого и среднего предпринимательства, будет создано 132 крестьянских (фермерских) хозяйств и потребительских кооперативов.

Реализация Стратегии развития агропромышленного комплекса АПК до 2024 года потребует привлечения значительных объемов финансовых средств и увеличения мер государственной поддержки как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта.

Среди необходимых мер поддержки были названы предоставление скидки на приобретение сельскохозяйственной техники в размере 50 %, компенсация стоимости транспортных расходов на доставку техники и минеральных удобрений для сельскохозяйственных предприятий ДФО, увеличение лимитов по льготному краткосрочному кредитованию, решение вопроса по отмене квот на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы в Китай, компенсация железнодорожного тарифа на перевозку экспортной продукции до дальневосточных портов, установление для субъектов ДФО предельного уровня субсидирования мероприятий по строительству и реконструкции мелиоративных систем в 90 %, сообщает амурское правительство.