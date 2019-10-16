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На пике соревнований ты без сил: чемпионка по фитнес-бикини о победе (видео)

На пике соревнований ты без сил: чемпионка по фитнес-бикини о победе (видео)

25-летняя благовещенка Ануш Гаспарян – новая чемпионка по фитнес-бикини среди девушек ростом до 168 сантиметров турнира «Гран-при Амура». Это третье участие амурчанки в таких соревнованиях. Несколько лет назад благовещенка и подумать не могла, что будет спортсменкой. Как за короткое время стать лучшей в фитнес-бикини Ануш рассказала корреспонденту Альфа ТВ.

Ануш пришла заниматься в спортзал только год назад, в августе 2018 года, но спустя месяц тренировок приняла решение стать профессиональной спортсменкой. Девушка дебютировала на соревнованиях во Владивостоке весной этого года, но судьи отдали ей лишь четвертое место. Вернувшись к усиленным тренировкам, девушка продолжила работать над собой. 5 октября 2019 года она приняла участие в соревнованиях по фитнес-бикини в Уссурийске, где смогла обойти конкуренток и стать второй на пьедестале. А в воскресенье, 13 октября, Ануш получила титул чемпионки.

Амурчанка призналась, что всегда восхищалась спортсменками по фитнес-бикини, но, опасаясь проблем со здоровьем, присоединиться к ним боялась. Изучив эту тему, девушка рискнула. Подробности в материале Альфа ТВ.

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