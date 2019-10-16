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16октября
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В Приамурье водители стали меньше нарушать на ж/д переездах, оснащенных камерами

В Приамурье водители стали меньше нарушать на ж/д переездах, оснащенных камерами
Фото: pixabay.com

Количество нарушений водителями правил дорожного движения снизилось на 28 % на железнодорожных переездах Забайкальской магистрали (расположены в Амурской области и Забайкальском крае), оборудованных системами фото- и видеофиксации. Всего на ЗабЖД с начала года зафиксировано 133 таких случая, за 9 месяцев 2018 года – 185.

Комплексами видеонаблюдения оборудованы 49 железнодорожных переездов Забайкальской железной дороги. До конца 2019 года средствами технической фиксации нарушений будут оснащены еще 9 переездов, расположенных на станциях Сохондо, Тургутуй, Атамановка, Могойтуй, Борзя, Забайкальск в Забайкальском крае и Свободный, Серышево, Поздеевка, Возжаевка в Амурской области.

Пресс-служба ЗабЖД напоминает, что с начала 2019 года на Забайкальской магистрали произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли, 3 получили травмы. За аналогичный период прошлого года произошло 7 ДТП, в результате которых 4 человека погибли, 3 – травмированы.

Граждан призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды.

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#транспорт

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