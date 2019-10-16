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16октября
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сегодня, 10:30 1

Прокуратура нашла нарушения в работе сайта амурского противотуберкулезного диспансера

Прокуратура нашла нарушения в работе сайта амурского противотуберкулезного диспансера
Фото: pixabay.com

В Амурской области прокуратура выявила нарушения в работе сайта противотуберкулезного диспансера: интернет-ресурс не имел альтернативной версии для слабовидящих. В дальнейшем это было исправлено.

Так, прокуратура Благовещенска провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов. В ходе мониторинга официального сайта Амурского областного противотуберкулезного диспансера было установлено, что интернет-ресурс не имеет альтернативной версии для слабовидящих. Тем самым нарушаются права инвалидов по зрению на доступ к информации.

По результатам проверки заместитель прокурора города внес представление об устранении нарушений закона главному врачу диспансера. Представление было рассмотрено и удовлетворено. Как сообщает прокуратура Амурской области, нарушения устранены в полном объеме, сайт оснащен версией для слабовидящих. Виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности (объявлено замечание).

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#интернет

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Комментарии
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  • Дронов

    Дронов
    9 минут назад

    вот кому точно делать нечего

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