Прокуратура нашла нарушения в работе сайта амурского противотуберкулезного диспансера

В Амурской области прокуратура выявила нарушения в работе сайта противотуберкулезного диспансера: интернет-ресурс не имел альтернативной версии для слабовидящих. В дальнейшем это было исправлено.

Так, прокуратура Благовещенска провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов. В ходе мониторинга официального сайта Амурского областного противотуберкулезного диспансера было установлено, что интернет-ресурс не имеет альтернативной версии для слабовидящих. Тем самым нарушаются права инвалидов по зрению на доступ к информации.

По результатам проверки заместитель прокурора города внес представление об устранении нарушений закона главному врачу диспансера. Представление было рассмотрено и удовлетворено. Как сообщает прокуратура Амурской области, нарушения устранены в полном объеме, сайт оснащен версией для слабовидящих. Виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности (объявлено замечание).