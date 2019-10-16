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16октября
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сегодня, 10:21 1

Амурчанина, дважды избившего любимую, приговорили к обязательным работам

Амурчанина, дважды избившего любимую, приговорили к обязательным работам
Фото: pixabay.com

Жителя Тамбовского района осудили за повторное нанесение побоев сожительнице. Его приговорили к обязательным работам на 120 часов. Ранее за избиение любимой его оштрафовали.

Тамбовский районный суд признал амурчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116.1 УК «Нанесение побоев, причинивших физическую боль лицом, подвергнутым к административной ответственности за аналогичное деяние».

Судом установлено, что ранее местный житель был подвергнут административному наказанию за побои в виде штрафа по статье 6.1.1 КоАП РФ. Несмотря на привлечение к ответственности, 8 июня мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта ударил кулаком и головой в лицо сожительницу.

Суд при назначении наказания учёл признание вины, раскаяние в содеянном. Приговор вступил в законную силу.

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#суды

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    29 минут назад

    надо жи как любит, ну

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