Транспортные следователи разбираются в причинах опрокидывания рельсоукладчиков в Амурской области

Это произошло днем в понедельник, 14 октября. Была повреждена опора контактной сети. Движение пассажирских поездов не нарушилось. В результате схода пострадавших не было, ущерб устанавливается.

По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает ведомство.