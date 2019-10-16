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16октября
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сегодня, 10:20 3

Транспортные следователи разбираются в причинах опрокидывания рельсоукладчиков в Амурской области

Транспортные следователи разбираются в причинах опрокидывания рельсоукладчиков в Амурской области
Фото: vssut.sledcom.ru

Восточно-сибирское следственное управление на транспорте СК РФ занимается расследованием схода двух рельсоукладочных кранов в Амурской области. Как сообщало ИА «Амур.инфо», при проведении работ по реконструкции железнодорожных путей на перегоне Дактуй – Тыгда столкнулись и сошли с рельсов два крана.

Это произошло днем в понедельник, 14 октября. Была повреждена опора контактной сети. Движение пассажирских поездов не нарушилось. В результате схода пострадавших не было, ущерб устанавливается.

По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает ведомство.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    12 минут назад

    С любым пьяным водителем могло такое случается.

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    11 минут назад

    Занесло,не справился с управлением 8-)))

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    10 минут назад

    Гололёд, превышение скорости?

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