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16октября
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сегодня, 10:07 0

В Благовещенске взвоют сирены

В Благовещенске взвоют сирены
Фото: vsluh.ru

17 октября в Благовещенске будет проводиться проверка системы оповещения населения. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Как отмечается, проверку проведут с 10:00 до 10:40. Будут запускаться сирены.

Такие проверки проводятся в Благовещенске регулярно. Как сообщало Амур.инфо, услышав тревожный сигнал, амурчане должны включить телевизоры и радиоприемники для прослушивания экстренного сообщения. Во время проверок каких-либо других действий предпринимать не требуется.

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#жизнь

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