В Благовещенске взвоют сирены

17 октября в Благовещенске будет проводиться проверка системы оповещения населения. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Как отмечается, проверку проведут с 10:00 до 10:40. Будут запускаться сирены.

Такие проверки проводятся в Благовещенске регулярно. Как сообщало Амур.инфо, услышав тревожный сигнал, амурчане должны включить телевизоры и радиоприемники для прослушивания экстренного сообщения. Во время проверок каких-либо других действий предпринимать не требуется.