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16октября
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Амурские полицейские устроили засаду и задержали обвиняемого в убийстве

Амурские полицейские устроили засаду и задержали обвиняемого в убийстве
Фото: amur.info

В селе Новочесноково к дому врача приехала машина. Водитель достал из салона мертвое тело своего брата. Доктору осталось только констатировать смерть. О случившемся врач сообщил в полицию.

На место происшествия незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что мужчина вместе с товарищем приехал в гости к брату в село Новочесноково. Во время употребления спиртных напитков между приятелями произошел конфликт, во время которого один нанес удары ножом в область грудной клетки другому. От полученных ранений потерпевший скончался. После чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Следственными органами по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Сотрудники полиции осуществили комплекс поисковых и оперативно-розыскных мероприятий по задержанию лица, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Оперативники устанавливали очевидцев, которые могли видеть злоумышленника и иметь сведения о его местонахождении. Полицейские организовывали засады, перекрыли 30-километровую зону в радиусе возможного появления подозреваемого.

Его задержали через три дня после убийства, 14 октября. Поймали злоумышленника в поле, в нескольких километрах от села Кавказ. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу, сообщает управление МВД России по Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия

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