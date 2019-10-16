Стало известно, когда планируют запустить вторую очередь «МЭЗ "Амурский"» в Приамурье

Первому заместителю министра сельского хозяйства России Джамбулату Хатуову и губернатору Амурской области Василию Орлову представили производственные цеха маслоэкстракционного завода «Амурский», а также его продукцию.

Как рассказал гендиректор ООО «Амурагроцентр» Александр Сарапкин, ООО «МЭЗ "Амурский"» был создан в апреле 2015 года в Белогорске на базе бывшего комбината хлебопродуктов ОАО КХП «Восточный» и вошел в состав «Амурагроцентра». Завод по глубокой переработке сои стал первым «якорным» резидентом ТОСЭР «Белогорск».

Согласно проекту, будет введено две очереди завода по глубокой переработке сои. Основным продуктом данного производства будет соевый изолированный белок.

«Сейчас завод находится в завершающей фазе строительства второй очереди, запуск позволит расширить объем переработки сои», – сказал Александр Сарапкин.

В декабре 2019 года запланирован запуск второй очереди в тестовом режиме. Ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Вчера на протяжении дня мы встречались с предприятиями – производителями сои. Изучали, какие инструменты развития необходимо применить для повышения урожайности культуры. Сегодняшний день мы посвятили анализу переработки, посетили одно из ведущих предприятий страны по переработке сои – "МЭЗ “Амурский”". Шаги по развитию и переработке сои в Приамурье, которые применяются по инициативе губернатора, работают на всех направлениях. Мы поддержим инициативы региона в этой части. Мы прекрасно понимаем, что так называемые льготные кредиты – это правильное решение. Уверен, что в следующем году большее число аграриев получит своевременные кредиты. На встрече с активом АПК региона мы обсудим дополнительные инструменты региональной и федеральной поддержки», – сказал первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Оценивая перспективы предприятия, Джамбулат Хатуов отметил: «Завод – это долгосрочный игрок, который достойно будет представлять Россию на азиатском рынке».

«Мы обсудили меры поддержки компании. Наиболее важные – удешевление стоимости продукции, для чего необходимо предоставление субсидируемых кредитов, – прокомментировал губернатор Василий Орлов. – Принципиально важен рынок сбыта. При реализации продукта в центральные регионы страны не выдерживается конкуренция из-за затрат на доставку. Нам необходимо выходить на рынок Китая, Южной Кореи и Японии. Одна из встреч с азиатскими компаниями пройдет завтра – переговоры с руководителем южнокорейской компании Lotte. В конце ноября намечена третья бизнес-миссия в Японию. Со стороны министерства сельского хозяйства и Минтранса России хотелось бы видеть субсидирование на транспортные расходы по доставке продукции. Это позволит сделать наши соевые продукты конкурентоспособными. И мы сможем достойно представлять наш регион, нашу страну на мировых рынках».

Фото: amurobl.ru