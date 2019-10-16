Отец сбитого «пьяного» мальчика в Кировской области недоволен расследованием

Отец погибшего в ДТП в Кировской области шестилетнего мальчика рассказал подробности о проведении расследования смерти сына. Мужчина недоволен результатами экспертизы. По его словам, в деле слишком много странностей и нестыковок, например, мальчику приписывали алкогольное опьянение и превышение скорости.

В июле 2019 года шестилетнего ребенка, ехавшего на велосипеде по проселочной дороге селе Буйское Кировской области, сбил автомобиль. Машиной управлял 45-летний сотрудник полиции. Известно, что мужчина до сих пор работает в органах.

Отец считает расследование дела по гибели его сына как минимум странным, так как следователи совершают глупые ошибки. «Когда я приехал к следователю, он мне сказал: "Вам всё равно надо находить общий язык с этим человеком". Я говорю, что мне с ним разговаривать не о чем, потому что он убил моего ребёнка. Он: "Ты понимаешь, что он сотрудник полиции?" Я говорю: "Понимаю, но меня это никак не интересует, потому что он убил моего единственного сына"», – цитирует отца Life.

Следователи не предоставили никаких бумаг, кроме заявления, по которому мужчину признали потерпевшим, а дальше, по его словам, начались странности. В первую очередь Владимира насторожило то, что в документе перепутали фамилию полицейского, совершившего наезд: сначала он был Мельниковым, потом, после смены следователя, стал Меньшиковым.

Второй причиной недовольства, по заявлению отца ребёнка, стал результат технической и химической экспертизы. Она была проведена 15 августа, однако дали ее посмотреть только 4 октября. Когда отец увидел сообщение о 0,51 промилле алкоголя в крови сына, то отказался подписывать документ. Дело дошло до скандала, поскольку ксерокопии и фотографии следователь сделать не дал.

Также Владимира насторожило проведение следственного эксперимента. Он отметил, что следователи пытались воссоздать картину происшествия с участием школьника 3-4-го класса на большом велосипеде, в то время как его сын ехал на маленьком и весил всего не более 20 килограммов. По его словам, правоохранители хотели доказать, что превышение было не у водителя, а у ребёнка, что само по себе странно.

Из-за всех нестыковок в расследовании отец погибшего ребёнка обратился в СМИ. После этого в Сети появились документы следствия, где у ребенка обнаружили большую дозу алкоголя в крови. Именно это заявление вызвало большой резонанс.

Ход расследования взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. После публикации информации в СМИ, следствие сняло обвинение в нетрезвом состоянии мальчика, так как ошибку совершил врач, который проводил судебно-медицинскую экспертизу.

Похожий случай произошел в апреле 2017 года в Подмосковье. Мальчик гулял с дедушкой и погиб под колесами легкового автомобиля. Им управляла Ольга Алисова, жена местного криминального авторитета. Тело мальчика было передано на экспертизу, в ходе которой в крови ребенка было обнаружено содержание алкоголя. Позже стало известно, что судмедэксперт, проводивший вскрытие, совершил ошибку. 15 ноября 2017 года Алисову приговорили к трем годам колонии.