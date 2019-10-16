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16октября
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сегодня, 09:14 0

Глава Приамурья примет участие в совещании по паводкам с Путиным

Глава Приамурья примет участие в совещании по паводкам с Путиным
Фото: Амур.инфо

16 октября президент РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Об этом сообщается на сайте главы государства. В режиме видеосвязи в нем будет участвовать и губернатор Амурской области Василий Орлов.

По итогам серии рабочих поездок и совещаний президент России дал ряд поручений правительству. О ходе выполнения этих поручений и пойдет речь 16 октября в Кремле. Планируется обсудить состояние дел с выплатами пострадавшим, строительством и капремонтом жилья, состоянием социальных объектов, транспортной инфраструктуры, подготовкой к начинающемуся осенне-зимнему сезону, другие актуальные вопросы.

С основными докладами выступят вице-премьер Виталий Мутко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, в режиме видеоконференции – губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Отмечается, что глава государства держит под постоянным контролем ход восстановительных работ в пострадавших от стихийных бедствий регионах Дальнего Востока и Иркутской области. Путин неоднократно посещал пострадавшие регионы, встречался с жителями.

В совещании также участвуют вице-премьер и полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев, полпред в СФО Сергей Меняйло, главы МЧС, министерств труда и социальной защиты, транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, природных ресурсов и экологии.

В режиме видеосвязи планируется участие губернаторов Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области.

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#губернатор #наводнение #российская власть

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