Российские ученые разрабатывают солнечный парусник: обзор прессы

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Можно ли расшифровать мозг человека; что собирается продавать Сбербанк в своих офисах; сколько Сергей Жигунов задолжал банку. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Наиболее заметные статьи сегодняшней «Российской газеты» опубликованы на странице «Наука». Здесь можно встретиться с рассуждениями о том, смогут ли когда-нибудь ученые расшифровать мозг человека. Статья большая, называется «Код мысли», успел прочесть ее всю, понял, что расшифровать мозг не удастся никогда.

Не тратьте время на проверку моих выводов, возьмитесь сразу за публикацию о разработке нашими учеными солнечного парусника. Он будет передвигаться в космическом пространстве со скоростью в десять раз превышающей скорость сегодняшних зондов. Все конструкционные особенности называть не буду, скажу лишь, что аппарат будет двигаться, используя давление солнечного света. В ближайшей перспективе ученых – создание аппаратов, скорость которых приблизится к скорости света.

Также в номере

И еще на одну заметку обратил внимание – но уже не научную: в следующем году Сбербанк планирует начать продажу кофе в своих отделениях. Сначала в больших и средних городах, а потом – в любой деревне, где есть отделения банка (хотя в деревне было б выгоднее продавать что-либо покрепче кофе, но это мое субъективное мнение).

Забота о простых людях ведомством Германа Грефа не может не радовать. Думаю, что круг услуг будет со временем расширяться: можно будет и пивка купить, и сигареток, бургером или сэндвичем перекусить опять же.

Вам статья

Листая «Мою Мадонну», вы узнаете, что наличие в доме рыжего кота приведет к радости и к благополучию; что кошелек лучше выбирать по знаку зодиака. К примеру, я точно не буду носить кошелек красного цвета. Впрочем, мне и все другие ни к чему.

Еще газета учит, как распознать тирана-насильника уже на первом свидании. Если вас сразу (это я обращаюсь к читательницам) схватят хотя бы за руку (это я мягко выражаюсь) – знайте: это не проявление внезапно вспыхнувшей любви, это сигнал к тому, что нужно бежать!

Вообще, в сегодняшней «Мадонне» много заметок-инструкций, как обращаться с нами, с мужчинами. По идее, я не должен был об этом говорить из чувства мужской солидарности, но делаю это спокойно, понимая, что нас ничем, если уж мы такие, какие есть, не проймешь.

Напишут же такое

Берем в руки «АиФ», где помимо всего прочего пишут о том, как деньги защищают от порчи. А то, было дело, в одном из эмиратов крысы сожрали весь валютный запас и чуть ли не весь годовой бюджет. Поэтому наши хранят деньги в разных корзинах, в разных местах, в надежных банках, а сами банкноты пропитывают антимикробныими и антикрысиными препаратами. Почему и говорят, что деньги грязные и их приходится отмывать.

Еще на страницах еженедельника Сергей Иванов заявил, что мусор – это наша новая нефть (получается, что мы одна из самых богатых стран: если раньше жили за счет нефтедолларов, то сегодня можно жить за счет мусородолларов). Ну и еще некто Познер написал, что для страны важнее врач, нежели депутат. Но тут он, скорее всего, порисовался.

Летят утки

Если вы забыли, как выглядит губернатор области, раскройте «Телепорт»: в сегодняшнем выпуске публикуется целых пять фотографий Василия Орлова. А после их изучения берите в руки «Комсомольскую правду», из которой узнаете, что муж Лолиты тайно содержал любовницу на деньги певицы – это раз, а еще о том, что Сергей Жигунов задолжал банку 38 миллионов рублей, из-за чего лишился квартиры. Но не последней. Это два.

О чем можно прочесть в-третьих? О том, что Петросян жалуется на безденежье. В это время его новая подруга тратит на сумочку 200 тысяч рублей. Но ведь рублей же, не долларов!

Думаете, это все? Как бы не так!

На посошок

Самое-то самое в «Комсомолке» – это даже не информация о том, что Мишель Пфайфер до приезда в Россию не пила водку и не заметка о том, что фигуристка Сотникова отдала гадалке 2 миллиона рублей. Главная заметка – о том, чьи попы в мире самые лучшие! Так вот, знаете чьи? А я уже знаю!