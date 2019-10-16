Художник «Союзмультфильма» приглашает детей рисовать: программа «Детства на Амуре»

Порисовать Горыныча вместе с художником студии «Союзмультфильм», получить урок от педагога по вокалу многих отечественных звезд или спеть с Григорием Гладковым «Пластилиновую ворону» – эти и другие возможности дает VI Международный фестиваль-конкурс «Детство на Амуре». С 17 по 20 октября в Благовещенске пройдет 3 встречи и 6 мастер-классов для детей.

17 октября

В 18:00 в Центре эстетического воспитания детей пройдет церемония награждения II Открытого международного фестиваля детского кино и видеотворчества «КинАмурчик».

В 15:00 в Доме ремёсел (ул. Красноармейская, 159/3) режиссер-мультипликатор, председатель Международного конкурса декоративно-прикладного искусства «Пластилиновая ворона» Татьяна Ильина даст мастер-класс на тему «Современная Дюймовочка. Герои сказки». Она выберет три лучшие работы и увезет в Москву для создания новых мультипликационных работ. Авторство понравившихся образов будет сохранено и указано в титрах. На мастер-класс приглашаются дети 11-16 лет с интересными задумками, любимыми творческими художественными материалами и желанием стать соавтором мультипликационных образов.

В 15:00 в молодежной библиотеке им. А. Чехова (ул. Комсомольская, 3) состоится встреча с писательницей Галиной Дядиной. Она проведёт мастер-класс по поэтическому творчеству, послушает и обсудит стихи ребят 11-15 лет.

В 15:00 в Центральной детской школе искусств мастер-класс проведет певица, актриса Виктория Белова – руководитель и основатель Международной школы BeVictory в Москве (по голливудской методике), педагог по вокалу многих отечественных звезд.

В 15:00 в художественной школе Благовещенска (Игнатьевское шоссе, 5) и состоится встреча по изобразительному искусству с художником-постановщиком студии «Союзмультфильм» Валерием Ковалем. Он вместе с детьми будет рисовать сказочного героя Горыныча из мультфильма про Алешу Поповича. В 17:00 Валерий Коваль отправится в Амурский краеведческий музей, где хранится его дипломная работа «Первопроходцы. Василий Поярков». В 1980-е годы Валерий Алексеевич учился в педагогическом лицее № 2 Благовещенска.

18 октября

В 10:00 (ул. Чайковского, 61) состоится встреча по изобразительному искусству с художником-постановщиком студии «Союзмультфильм» Валерием Ковалем.

В 18:00 Галина Дядина проведет творческую встречу для детских писателей в библиотеке им. П. Комарова (ул. Лазо, 42).

Также звездные гости VI Международного фестиваля-конкурса «Детство на Амуре» примут участие в традиционных благотворительных творческих встречах с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Например, в центре «Мечта» воспитанники учреждения смогут пообщаться с московскими гостями и даже спеть вместе с ними.

19 октября

В 15:00 в Городском доме культуры (ул. Ленина, 144) пройдет церемония награждения победителей международного конкурса поэтического творчества «Под сению кулис».

Творческая встреча пройдет в комплексном центре «Доброта». Здесь члены жюри фестиваля встретятся с детьми с ограниченными возможностями здоровья из городских социально ориентированных некоммерческих организаций. Звездные гости фестиваля «Детство на Амуре» приготовили для юных благовещенцев песни, стихи, интересные истории и подарки.

20 октября

В 14:00 в малом зале Общественно-культурного центра наградят победителей конкурсов «Пластилиновая ворона» и «Коробка с карандашами».

В 16:00 в Общественно-культурном центре состоится Гала-концерт VI Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Детство на Амуре».

Подробная программа – в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.