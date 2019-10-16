Где в Благовещенске найти фабричную шубу по доступной цене

Пора отходить от стереотипов, что шуба – дорогое удовольствие. Вы знали, что если приобретать ее напрямую от фабрики, то стоимость будет значительно ниже, нежели если вы отправитесь за покупкой в магазин? И, нет, речь сейчас не о китайских фабриках, а именно о российских! И не про оптовые закупки, а про розницу.

Если думаете, что речь об онлайн-покупке, то ошибаетесь. Мы прекрасно понимаем, что меховое изделие купить без примерки – рискованное дело. Так что же тогда делать? Ответ прост: не бояться посещать выставки меховых изделий! Одна из таких пройдет с 16 по 20 октября в Благовещенске в ТЦ «ЦУМ» на втором этаже. Вы сможете примерить любое понравившееся изделие и что самое главное – приобрести его. Рекомендации о том, как правильно выбирать шубу, чтобы она прослужила долго, читайте в нашем предыдущем материале.

О ФАСОНАХ

Свои меховые изделия представляет Кировская меховая фабрика. Это шубы из меха лисицы, нутрии, мутона, орилага, блюфроста и норки. Последний считается одним из теплых, красивых и нежных. Если говорить о фасонах, то тут уже на вкус и цвет… Есть актуальная классика: прямой, трапециевидный крой, годе, отрезной рукав или реглан, длина до колена, до середины голени или бедра, строгие природные оттенки меха (махагоновый, графитовый, черный).

Можно приобрести модели «Летучая мышь» и «Пончо». Первая коллекция отличается буйством расцветок меха (как природный окрас, так и искусственно созданные оттенки), возможностью отстегивать часть рукава и подола, отделкой капюшона лисицей. «Пончо» отшивается из классических расцветок норки, плюс ко всему, если модель с капюшоном, а не воротом-стойкой, то он оторачивается и лисицей, и куницей.

Модель «Баллончик» – универсальный вариант шубы, поскольку благодаря кулиске по краю подола можно самостоятельно регулировать изделие. Роскошный свободный крой подойдет под любой тип фигуры. Отшивается модель как с капюшоном из норки, так и с отделкой из лисицы.

«Свадебная» – это шуба длиной до середины бедра, с рукавом в ¾, в которой воротник-стойка и рукав отделаны пушистым мехом чернобурки. Особый шик – это «Свадебная», отшитая из белоснежной норки, которая на фоне серебристой лисицы смотрится весьма празднично. А вот модель «Рубашка» сшита из диагональных меховых пластин с закругленным подолом и так же оформленным краем рукава.

ПРО СКИДКИ

С промокодом с официального сайта компании-производителя можно рассчитывать на выгодную покупку: скидка 20 % или беспроцентная рассрочка без первоначального взноса и сроком до 2-х лет.

ТЦ «ЦУМ» (2 этаж) ул. 50-летия Октября, 20.