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16октября
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сегодня, 07:43 8

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Рост пенсий в России поставили под сомнение
Фото: pixabay.com

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина. К такому выводу пришла Счетная палата.

Ведомство обратило внимание, что с 2019 года правительство исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии».

Индексация выплат коснется только неработающих пенсионеров, а в национальной цели развития до 2024 года из указа Путина нет такого разделения. Повысить пенсию на уровень, превышающий инфляцию, поручено для работающих и неработающих пенсионеров.

Ранее в октябре Пенсионный фонд России обозначил параметры увеличения размера страховых пенсий по старости на три года вперед. В следующем году она вырастет на тысячу рублей, до 16,4 тысячи, а в 2022 году достигнет 18,3 тысячи. Рост по годам составит 6,6 процента, 6,3 процента и 5,9 процента соответственно.

При этом инфляция в текущем году ожидается ниже четырех процентов, в два следующих года — на уровне четырех процентов. Таким образом, рост страховой пенсии окажется выше инфляции, пишет «Лента.ру».

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#экономика

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Кто бы сомневался? Ведь из последних сил работающие пенсионеры, которые не желают влачить жалкое сосуществование, это же уже не люди, от них только "нагрузка" на бюджет страны (з/плата плюс пенсия)...

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    А кто-то разве верил?

  • Вячеслав Павливкер

    Вячеслав Павливкер
    1 час назад

    Я да сих пор не понял повышение пенсионного возраста и не понимаю что нету денег на пенсию! Всё потратили а щас с нас пытаються их найти! Люди работали всю жизнь и высчитывали с них на пенсию верните людям деньги! Пенсионеры люди не маленькие либо сразу верните накопленные средства либо чтоб человек сам мог решить сколько получать а так все т акие новости бред!!!

  • Вячеслав Павливкер

    Вячеслав Павливкер
    1 час назад

    Я да сих пор не понял повышение пенсионного возраста и не понимаю что нету денег на пенсию! Всё потратили а щас с нас пытаються их найти! Люди работали всю жизнь и высчитывали с них на пенсию верните людям деньги! Пенсионеры люди не маленькие либо сразу верните накопленные средства либо чтоб человек сам мог решить сколько получать а так все т акие новости бред!!!

  • Дронов

    Дронов
    1 час назад

    теперь люди вы поняли что ЕР беспокоится только о себе?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Складывается впечатление, что Правительство РФ давно положило на Гаранта весьма определённый орган и не торопится выполнять ни обещания Президента, ни его указы.

    Зря всё-таки Путин предложил кандидатуру Димона на премьерство!

    Зря поддержали это предложение две парламентские партии.

  • Дронов

    Дронов
    1 час назад

    наивный ты считаешь что в Медведеве всё дело?

  • Мира

    Мира
    5 минут назад

    Строят себе на тысячу гектар особняки, имеют яхты, личные самолеты, домики для уточек, а на свой народ им плевать. Пусть сами выживают и за это выживание нам мзду платят. Вот политика нашего государства.

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