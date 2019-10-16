Гороскоп 16 октября: Девам нужно сохранять спокойствие, у Козерогов интересные знакомства

Восход Солнца: 06:52

Заход Солнца: 17:38

Солнце в Весах.

Овен. Возможно, сегодня женщинам-Овнам предстоит встреча с приятными людьми, Вы получите удовольствие от комплиментов, сможете блеснуть, показать себя в выгодном свете. Все покупки, которые сегодня захотят сделать мужчины-Овны, окажутся удачными.

Телец. День сулит успех мужчинам-Тельцам, работающим в сфере бизнеса. Быстрота реакции, способность находить верные решения, интуиция – все это поможет вам создать предпосылки для улучшения своего финансового положения. Женщин-Тельцов ждут мелкие неурядицы. Возможно ухудшение здоровья. Звезды советуют обратиться к врачу.

Близнецы. Приготовьтесь к проблемам на работе. Возможны конфликты, недоразумения или козни недоброжелателей. Сохраняйте спокойствие, не накаляйте атмосферу. Постарайтесь найти компромисс. Не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь, а такая возможность, как обещают планеты, у Вас обязательно должна появиться.

Рак. Благоприятный день. Он обещает быть насыщенным интересными событиями в личной и общественной жизни. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте. Помните, что новые горизонты открываются не так легко, как хотелось бы. Романтическая встреча и отношения с близким человеком надолго останутся в памяти.

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Лев. Крайне неблагоприятный день. Звезды рекомендуют проявить в делах внимание и осмотрительность. Постарайтесь избегать категоричных высказываний, насмешек, ненужных разговоров. Отложите принятие важных решений. Остерегайтесь постороннего влияния: новое знакомство может сыграть в вашей жизни отрицательную роль. Используйте обаяние в своих интересах, это поможет Вам привлечь на свою сторону новых союзников.

Дева. Вероятно, что напряженная общественно-политическая обстановка скажется на вашей психике и мировоззрении. Возрастет интерес к событиям политической жизни, средствам массовой информации. Рекомендуется сохранять спокойствие и не переусердствовать, так как возможны заболевания на нервной основе.

Весы. Первая половина дня принесет душевное равновесие. Повысится работоспособность, активизируется деятельность по всем жизненным направлениям. Возможна реализация всего позитивного, что появилось в конце прошлого месяца. Вы сумеете переубедить партнеров и заручиться их поддержкой в самых смелых начинаниях. Ваши обдуманные действия будут иметь успех.

Скорпион. Сложный день. Вам придется совмещать домашние хлопоты со служебными проблемами, решение новых вопросов с реализацией планов предыдущих дней. Ваш успех зависит от терпеливого служения той цели, в которую Вы верите. Постарайтесь разумно отнестись к любимому человеку, излишние эмоции могут принести разочарование.

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Стрелец. Звезды предупреждают об опасности для здоровья или агрессии со стороны недоброжелателей. Существует опасность клеветы или навета. Будьте осмотрительны в общении, не приближайте к себе ненадежных людей, избегайте новых знакомств. Внимательно отнеситесь к своему здоровью и здоровью своих близких.

Козерог. Подходящий день для реализации творческих замыслов или дел, связанных с благоустройством дома. Благоприятны физические нагрузки, занятия спортом, ремонт или наведение порядка. Сегодня Козерогов ждут новые интересные знакомства.

Водолей. Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Доведите начатое дело до победного конца. Ваши активность и упорство непременно привлекут внимание начальства и сослуживцев. Сегодня Вы вполне можете рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по служебной лестнице.

Рыбы. Сегодня полезны общение в коллективе, групповые мероприятия. Благоприятный день для воплощения замыслов, подчинения страстей или веселья. Нельзя проявлять тщеславие, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний.

Астролог: Вальдемар Небоходцев