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15октября
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сегодня, 20:33 1

В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
Фото: pixabay.com

Сетевое издание «Издательский дом "Момент истины"» и его главный редактор Евгений Гнеушев получили первый штраф по статье о фейковых новостях. О каком именно материале издания идет речь, не уточняется

Суд признал организацию «Момент истины» виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП – «Злоупотребление свободой массовой информации». Назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, оштрафовали и главного редактора издания Гнеушева на 60 тысяч рублей, пишет «Газета.ру».

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#закон #СМИ

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Комментарии
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  • Ордос

    Ордос
    56 минут назад

    А у федеральных каналов "проездной"))

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