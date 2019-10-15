В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

Сетевое издание «Издательский дом "Момент истины"» и его главный редактор Евгений Гнеушев получили первый штраф по статье о фейковых новостях. О каком именно материале издания идет речь, не уточняется

Суд признал организацию «Момент истины» виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП – «Злоупотребление свободой массовой информации». Назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, оштрафовали и главного редактора издания Гнеушева на 60 тысяч рублей, пишет «Газета.ру».

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Любовь Чуприна