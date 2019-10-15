В Приамурье сожгли клыки, когти и коленные чашечки медведей

Управлением Росприроднадзора по Амурской области совместно с Благовещенской таможней произведено обезвреживание дериватов животных. Их конфисковали на пункте пропуска Благовещенской таможни.

Уничтожить пришлось 102 клыка, 25 желчей, 151 коготь, 4 ступни и 29 коленных чашечек медведей. Кроме того, под утилизацию попал мускус железы (струя) кабарги в количестве 37 штук. Дериваты обезврежены с помощью инсинератора ИУ-300, имеющего положительное заключение государственной экологической экспертизы и лицензию на обращение с отходами, сообщает амурское управление Росприроднадзора.