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15октября
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В Приамурье сожгли клыки, когти и коленные чашечки медведей

В Приамурье сожгли клыки, когти и коленные чашечки медведей
Фото: pixabay.com

Управлением Росприроднадзора по Амурской области совместно с Благовещенской таможней произведено обезвреживание дериватов животных. Их конфисковали на пункте пропуска Благовещенской таможни.

Уничтожить пришлось 102 клыка, 25 желчей, 151 коготь, 4 ступни и 29 коленных чашечек медведей. Кроме того, под утилизацию попал мускус железы (струя) кабарги в количестве 37 штук. Дериваты обезврежены с помощью инсинератора ИУ-300, имеющего положительное заключение государственной экологической экспертизы и лицензию на обращение с отходами, сообщает амурское управление Росприроднадзора.

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#животные #закон #таможня

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